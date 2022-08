VIDEO/ Fitore zemre në “Elbasan Arena”, Partizani likuidon Laçin

Partizani fiton 1-0 ndaj Laçit në Elbasan Arena, në sfidën e fundit të javës së dytë të kampionatit.









Minutat e para panë ekipin e Kolellas më kërkues, me Hoti dhe Rrapaj që provuan të befasonin kundërshtarin me goditjet e tyre.

Në minutën e 27-të, gjuajtja e Mentor Mazrekaj ndalet nga portieri Rexhepi.

Pas 30 minutash lojë, kryeqytetasit dalin sërish para dhe i afrohen shumë golit me Hotin.

Loja ishte mjaft e kujdesshme nga të dyja palët, duke bërë kështu që hapësirat dhe mundësitë për të gjetur rrugën e rrjetës të jenë të vogla.

Pjesa e parë do mbyllej me golin e Skukës në fund me penallti.

Pjesa e dytë nis jo mirë. Tymi i fishekzjarrëve të ndezur nga tifozët e Partizanit e bëri të pamundur vijimin e lojës, për momentin.

Në të 77-tën, Hoti sërish protagonist, teksa këtë herë shkakton drithërima te rivalët me anë të një shtylle.

Ndeshja e radhës për Partizanin është në transfertën ballshiote, ndërsa kurbinasit presin Egnatian.