Vrasja e dyfishtë në Lezhë, policia: Autori shkoi në shtëpinë e ish-vjehrrit dhe vrau babë e bir

Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin grykë e Zezë në Lezhë, pasi ish-dhëndri ka vrarë me armë zjarri ish-vjehrrin dhe djalin e tij.









Lidhur me këtë ngjarje policia thekson se ka ndodhur për shkak të një konflikti familjar, e cila lidhet me divorcin e Besnik Pjetrit me vajzën e Pjerin Perjakut.

Sipas policisë Besnik Pjetri ka shkuar në banesën e Pjerin Perjakut dhe ka qëlluar me armë duke lënë të vdekur ish-vjehrrin dhe djalin e tij Gent Perjaku.

Dy viktimat ditën e sotme janë kthyer nga Italia. Ndërkohë autori pas ngjarjes është larguar menjëherë.

Policia ka ngritur pika kontrolli në të gjithë zonën dhe po punon për kapjen e autorit.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 23:00, në fshatin Grykë Zezë në Lezhë, ka ndodhur një krim në familje, ku dyshohet që shtetasi B.P., ka vrarë me armë zjarri shtetasit P.P. dhe G.P. ( babë e bir), tek banesa e tyre, për shkak të një konflikti familjar.

Autori i dyshuar ka qenë pjesë e asaj familje, ish dhëndër i tyre dhe konflikti dyshohet se ka ardhur pas divorcit mes çiftit.

Janë ngritur pika kontrolli si dhe po bëhet krehja e zonës me qëllim lokalizimin dhe kapjen e shtetasit B.P.

Grupi hetimor në vendngjarje vazhdon punën hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të