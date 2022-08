Inspektimi në shkollën e re “Luan Hajdaraga” në Linzë/ Erion Veliaj: Moto e Bashkisë, çdo ditë një punë konkrete”; Nisim investimet në nivel kapilar nëpër lagje!

Shkolla e mesme “Luan Hajdaraga”, një godinë e re me infrastrukturë moderne arsimore, është zgjidhja e shumëpritur për fëmijët dhe komunitetin e zonës së Freskut, Linzës dhe Qesarakës.

Pak ditë nga hapja e saj, kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se shkolla do të ulë numrin e nxënësve në dy gjimnazet “Andon Zako Çajupi” dhe “Eqrem Çabej”. Kryebashkiaku shtoi se shkolla u ndërtua në kohë rekord, për të qenë gati në shtator.

Shkolla e mesme “Luan Hajdaraga” ka 21 klasa, 4 laboratore, terrene sportive si dhe mjedise ndihmëse. Veliaj kërkoi mirëkuptimin e prindërve për të regjistruar fëmijët në shkollën më të afërt, teksa i siguroi ata për cilësinë në mësimdhënie.

Ai nënvizoi se fokusi i Bashkisë së Tiranës këtë vit ka qenë rinia, çka tregohet edhe nga investimet e shumta që janë bërë për shkollat dhe aktivitete kulturore.

“Nëse ne u japim fëmijëve arsim cilësor, ky vend do të ecë përpara. Nëse merremi me llafe dhe zihemi për çdo shkollë, atëherë do të bëjmë prapa kthehu. Kur shikoj që në vitin e rinisë kemi hapur kaq shumë shkolla në Tiranë, kemi pasur shumë aktivitete kulturore, artistike me fokus te rinia, do të thotë që politika kur do bën. Fakti që dëshirën tonë për të punuar e kthyem në projekte konkrete, do të thotë se politika e mirë ekziston, siç ekziston gazetaria e mirë, apo biznesi i mirë”, deklaroi ai.