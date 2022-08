Ish-ministrja e Jashtme e Kosovës replikon ashpër me Gjuriçin në “Twitter” pas akuzave të tij ndaj Albin Kurtit!

Ish-kryediplomatja e Kosovës, Meliza Haradinaj ka replikuar në Twitter me ambasadorin serb në Washington, Marko Gjuric. Përplasja ‘online’ mes tyre nisi pasi Haradinaj reagoi kur Gjurici tha se kryeministri Albin Kurti po refuzon zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe Washingtonit.

Gjuric shkroi fillimisht se “masat e njëanshme të qeverisë së Kurtit sollën në radhë të parë krizën aktuale”, dhe se, sipas tij, refuzimi i zbatimit të marrëveshjes së Washingtonit nga ana e Kosovës “mbetet një sfidë akute për stabilitetin rajonal”. Haradinaj i kujtoi Gjuricit se nga marrëveshja të cilën e përmendte, Serbia s’ka zbatuar asnjë pikë të saj.

Duke tentuar pak ironinë, Gjuric ia ktheu asaj duke i thënë se Kurti po i akuzon qeveritë e kaluara si të korruptuar e kriminelë.

Haradinaj replikoi duke thënë se ndjehet mirë që edhe si “ish” është e rëndësishme për diplomacinë serbe.

Gjuric u mundua sërish me ironi, duke publikuar fotografi të policëve të Kosovës në veri, si kundërpërgjigje.

We protect our internationally recognized borders, territory & sovereignty. You didn’t clarify: was the latest ID agreement which implementation you praised in your tweet, brokered in Brussels? So is our 🇽🇰PM respecting previous agreements or NOT?!Waiting… 🍿 https://t.co/p3Q3TIvqTw

— Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) August 29, 2022