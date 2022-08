Makina super të shtrenjta/ Putin “feston” në një tubim të fëmijëve të pasur të Rusisë (Video)

Ajo që mbizotëron në Rusi nën regjimin e Putinit është mjaft e vështirë të perceptohet në Perëndim. Dhe të dhënat që marrim na ngatërrojnë edhe më shumë.

Si në rastin e të vetëshpallurve “të pasur dhe të suksesshëm”, një grup fëmijësh të pasur dhe biznesmenësh të rinj milionerë, të cilët vendosën të shfaqin pasurinë dhe makinat e tyre në rrugët e Moskës.

“Problemi” është se u mblodhën shumë, mbi 170 supermakina të të gjitha llojeve. Dhe kjo ndoshta ka mërzitur gjithë qendrën e qytetit, duke bërë që të ndërhyjë policia.

Milioneri i kriptomonedhave Alexei Khitrov ishte ai që organizoi këtë manifestim të veçantë demonstrues me synimin për të njohur më mirë anëtarët e kësaj elite.

Pjesëmarrja ishte rreth 5000 euro dhe përfshinte një mëngjes dhe një ‘after party’, të cilat mesa duket për shkak të ndërhyrjes së policisë nuk kanë pasur kohë ta shijojnë.

Rreth 170 makinat e mbledhura ishin gati për të bërë një paradë-demonstrim në qendër të qytetit. Sipas policisë, ky tubim nuk ka pasur asnjë miratim.

Dhe bie ndesh me ligjin që ndalon çdo lloj tubimi, për shkak të pushtimit rus të Ukrainës dhe ndalimeve të Putinit për të gjithë disidentët që të mblidhen në rrugë nga frika e dënimit të luftës.

Sipas një raporti të policisë, shumë nga makinat u sekuestruan, duke përfshirë dhjetëra Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari dhe Porsche, si dhe Hummer H1, Bentley, Audi, BMW dhe Chevrolet Corvette.

Sipas agjencisë Bloomberg, shumë shoferë u arrestuan ose u morën në pranga (ose u shoqëruan në shtëpi, në rast se ishin personazhe publike ose të afërm të njohur në shoqërinë ruse). Shtatë prej tyre tashmë janë dënuar me 15 ditë paraburgim.

Mbështetësit e Putinit e konsiderojnë këtë fjali një “përkëdhelje” dhe argumentojnë se këta “të suksesshëm dhe të pasur” duhet të dërgohen në frontin ukrainas për “të vënë mendjen në vendin e tyre”.

Organizatori, megjithatë, pohon se policia e dinte për tubimin dhe oficerët erdhën pa paralajmërim.

Sidoqoftë, vlen të përmendet se vetë Putini është kundër çdo gjëje që të kujton Perëndimin, nga Harley Davidson që ai madje zotëron, te Lamborghini që ai e lidh me një shfaqje të pasurisë.

Stupid members of a Moscow luxury car club forgot they live in a dictatorship and organized a little get together in center of Moscow.

Owners of Lamborghinis, Ferraris, Maserati, were all brutally arrested for “unauthorized meeting”. pic.twitter.com/Ywri2P4Cvd

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 28, 2022