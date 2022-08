Mikhail Gorbachev, lideri i fundit i Bashkimit Sovjetik, ka vdekur!

Mikhail Gorbachev, lideri i fundit i Bashkimit Sovjetik dhe njeriu i lidhur me perestrojkën, vdiq të martën në moshën 91-vjeçare.

Ai mori detyrën e sekretarit të përgjithshëm të CPSU në vitin 1985, duke marrë në dorë një vend që kishte probleme të thella në prapavijë. Ai u përpoq të kthente një kurs shpërbërjeje duke promovuar transparencë dhe çiltërsi, por dështoi.









Gorbachev lindi në vitin 1931 në Privolge, Stavroupolis, bir i një familjeje fermere që kishte lidhje stërgjyshore me Partinë Komuniste. Ai iu bashkua Rinisë Komuniste (Komsomol) në moshën 15-vjeçare dhe u pranua gjashtë vjet më vonë në CPSU, ndërsa studionte për drejtësi në Universitetin Lomonosov të Moskës.

Rrëfimi i një reformatori

Historia u shkrua në vitin 1985 kur Mikhail Gorbachev doli si sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste në Bashkimin Sovjetik dhe mori iniciativa për çarmatimin bërthamor në bashkëpunim me SHBA-të e Ronald Reganit . Pasuan shumë ngjarje historike, të cilat kryesisht mbajnë nënshkrimin e Gorbaçovit: Ribashkimi i Gjermanisë, të cilën ai vetë e negocioi me Helmut Kohl , duke varrosur përfundimisht Luftën e Ftohtë.

Politika e Perestrojkës (“Ristrukturimit”) dhe Glasnostit (“Transparencës”) i dha fund autokracisë së regjimit komunist. Gorbaçovi hyri në histori si lideri i Kremlinit që lejoi jo vetëm rënien e Republikës Demokratike Gjermane (RDGJ) dhe ribashkimin përfundimtar të Gjermanisë, por edhe vetëvendosjen e të gjitha vendeve të Bllokut Lindor, të drejtën e tyre për t’u çliruar nga kujdestaria e Moskës.

Deri më sot, shumë rusë e përçmojnë Gorbaçovin, ata e konsiderojnë atë “sipërmarrësin” e Bashkimit Sovjetik, superfuqia dikur e lulëzuar që arriti të mposht, poshtërojë dhe në fund të shkatërrojë fashizmin e Hitlerit në Luftën e Dytë Botërore. Fundi i Gorbaçovit u vulos në vitin 1991, kur mbrojtësit e fundit të nomenklaturës u përpoqën ta përmbysnin atë, por Boris Yeltsin, i cili dëboi komplotistët e mundshëm për grusht shteti, vetëm për t’u ngritur në pushtet vetë në mungesë të ndonjë alternative tjetër.

Pionieri i lirisë

Në biografinë e liderit të fundit sovjetik, Lotso skicon me kujdes të veçantë personalitetin e tij, rolin e veçantë të gruas së tij Raisa e cila u largua herët e mundur nga kanceri, por edhe karrierën e pazakontë të Gorbaçovit, i cili filloi si një zyrtar partie në Stavropol, me gjithë privilegj, për t’u bërë një nga reformatorët më të mëdhenj të shekullit të 20-të. “Gorbaçovi u dha lirinë 164 milionë njerëzve”, vëren Lotso dhe shpjegon me hollësi: “38 milionë polakë, 16 milionë çekë dhe sllovakë, 23 milionë rumunë, 9 milionë bullgarë, po aq hungarez dhe sigurisht 16 milionë gjermanë në RDGJ”. Megjithatë, Gorbaçovi nuk arriti të ruajë unitetin e vetë Bashkimit Sovjetik. Gjendja e dëshpëruar e ekonomisë dhe çmimi i ulët i naftës e gjunjëzuan superfuqinë e dikurshme, e cila ishte plotësisht e varur nga eksporti i lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare. Në fund të fundit, vëren Lotso, Gorbaçovi dinte shumë pak për ekonominë, kështu që shpesh dukej se hezitonte ose luhatej.

Në të njëjtën kohë, biografi i Gorbaçovit hedh poshtë stereotipet e një personaliteti të dobët pa cilësi drejtuese, të cilat mbizotërojnë në Rusi deri më sot për liderin e fundit të Bashkimit Sovjetik. Përshkruan konfliktet e prapaskenave në kohë të vështira pas përfshirjes ushtarake në Afganistan dhe fatkeqësisë bërthamore të Çernobilitdhe kujton se Gorbaçovi arriti t’u imponohej kundërshtarëve të tij të brendshëm partiakë. “Nëse ai me të vërtetë do të ishte një personalitet kaq i dobët, nuk do të kishte pasur asnjë fat kundër vijës së ashpër të Kremlinit,” thekson Lotso. Sot, Mikhail Gorbachev mbetet një zë i rëndësishëm për pjesën demokratike të shoqërisë ruse, jo më pak si bashkëpronar i gazetës Nowaja Gaseta. Herë pas here Gorbaçovi vlerëson politikën e jashtme të Vladimir Putin, edhe pas aneksimit të Krimesë . Megjithatë, ai nuk mungon të kritikojë manipulimet e presidentit rus brenda kufijve dhe madje të paralajmërojë për një “rrëshqitje të mundshme në diktaturë”.