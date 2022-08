Miliarderi turk mbahej nën vëzhgim prej 2 javësh, marrëdhënia me nipin e Armando Dukës

Shtetasi turk Faruk Fatih Özer është mbajtur nën përgjim për të paktën 2 javë, duke zbuluar të gjitha lëvizjet e tij bashkë me një grup prej 6 personash. Përgjimet kanë nisur me kërkesë të Prokurorisë së Elbasanit dhe me vendin të Gjykatës së këtij qarku, gjë e cila ka sjellë edhe zbulimin e vendndodhjes së saktë të Faruk Fatih Özer. Pas u siguruan se ku fshihej turku i kërkuar ndërkombëtarisht është organizuar operacioni për kapjen e tij.









Ai u kap në një plazh në jug të Shqipërisë bashkë me Edevaldo Haxhiun, shqiptari që e kishte ndihmuar milionerin e kriptomonedhës turke, Faruk Fatih Özer gjatë arratisjes.

Haxhiu, nipi i Presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Dukës është arrestuar për herë të dytë.

Hera e parë ishte në shtator të vitit të kaluar, kur policia e identifikoi si njeriun që mori Özer nga aeroporti në Tiranë dhe e dërgoi në hotel.

Atëherë ai nuk i pranoi akuzat duke u shprehur se nuk e njihte Fatih Ozerin.

Megjithatë, u mësua se policia kishte shumë dëshmi se shqiptari ishte “personi që ndihmoi Fatih Özer të vinte në Shqipëri”.

Milioneri Özer u arratis nga Turqia në 20 prill dhe u strehua në Shqipëri bashkë me një server, brenda të cilit mbahen 108 milionë dollarë në kriptomonedha.

Si ndodhi ngjarja?

Zyra e Kryeprokurorit Publik të Anadollit nisi një hetim më 22 prill, pas një raporti se përdoruesit nuk mund të hynin në llogaritë e tyre në shkëmbimin e parave kripto Thodex dhe se pronari i kompanisë ishte larguar jashtë vendit.

Në këtë kontekst, u vërtetua me dokumente dhe regjistrime zyrtare se i dyshuari, pronari i kompanisë, Faruk Fatih Özer, shkoi jashtë vendit më 20 prill dhe nuk kishte aktivitet në adresat zyrtare të kompanisë.

82 urdhra arresti u lëshuan për të dyshuarit e përfshirë, përfshirë edhe Ozer.

81 të dyshuar u kapën në operacionin e organizuar në 8 provinca me bazë në Stamboll nga ekipet e Zyrës së Degës Kundër Krimit Kibernetik, përfshirë edhe vëllezërit e Faruk Fatih Özer, Güven dhe Serap Özer.

Ozer i kërkoi motrës së tij Serap Özer të gjitha dokumentet e kompanisë më 18 Prill për shkak të problemeve të biznesit dhe iku në Shqipëri dy ditë me vonë.

Në deklaratën e saj, Serap Özer, e cila u ndalua për hetim, deklaroi se vëllai i saj Faruk Fatih Özer kërkoi një raport piraterie të kompanisë në 18 Prill, 2021, dokumente në lidhje me rastet e kompanisë, bilancin e gjykimit dhe dokumentet e buxhetit e vendimin.

Özer shkoi jashtë vendit me këto dokumente dhe miliona dollarë para që fitoi duke mashtruar 400 mijë njerëz.

Mediat turke thanë më parë se biznesmeni turk po fshihet në Shqipëri nga mafia, duke e bërë më të vështirë edhe identifikimin e vendndodhjes së tij, ata deklaruan se ai po mbrohej në këmbim të ryshfetit.