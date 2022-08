I pari nga “qindra” dronët iranianë mbërrin në Rusi, SHBA ngre shqetësimin: Mund të përdoren në fushatën në Ukrainë

Ngarkesa e parë e asaj që zyrtarët amerikanë vlerësojnë se do të jenë qindra mjete ajrore iraniane pa pilot, ka mbërritur në Rusi, sipas një zëdhënësi të Pentagonit.









SHBA konfirmon se Rusia ka marrë dy lloje dronësh nga Irani, seritë Mohajer-6 dhe Shahed-, tha zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes, Todd Breasseale për POLITICO, duke vërtetuar raportet e mëparshme. Dronët mund të përdoren për të kryer sulme, luftë elektronike dhe shënjestrim, vuri në dukje ai.

Ky këst fillestar ka të ngjarë të jetë pjesë e planeve të Moskës për të importuar “qindra” dronë iranianë të llojeve të ndryshme, të cilat Rusia synon t’i përdorë në fushën e betejës në Ukrainë, tha Breasseale.

Megjithatë, Breasseale vuri në dukje se informacionet tregojnë se dronët në transferimin fillestar kanë përjetuar tashmë një numër dështimesh.

Ai gjithashtu vuri në dukje se forcat ruse në Ukrainë po vuajnë nga mungesa e furnizimit, pjesërisht për shkak të sanksioneve dhe kontrolleve të eksportit. Kjo po e detyron Rusinë të varet nga “kombet jo të besueshme si Irani” për të plotësuar nevojat e tyre.

“Thellimi i aleancës së Rusisë me Iranin është diçka që e gjithë bota – dhe veçanërisht ato në rajon – duhet ta shikojnë dhe ta shohin si një kërcënim të thellë”, tha Breasseale. “Ne do të zbatojmë me forcë të gjitha sanksionet e SHBA-së për tregtinë e armëve ruse dhe iraniane dhe do të qëndrojmë me aleatët dhe partnerët tanë në të gjithë rajonin kundër kërcënimit iranian”.

Zyrtarët e lartë amerikanë kanë paralajmëruar për javë të tëra për bashkëpunimin rus me Iranin. Këshilltari për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan, i tha CNN në korrik se SHBA-të kishin informacione që tregonin se Irani “po përgatitej t’i siguronte Rusisë disa qindra UAV, duke përfshirë UAV-të e aftë për armë” për përdorim në fushën e betejës në Ukrainë.

Operatorët rusë i janë nënshtruar trajnimeve në Iran për javë të tëra si pjesë e marrëveshjes për transferimet e UAV-ve, sipas një zëdhënësi të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, i cili kërkoi të mbetet anonim për të diskutuar një çështje të ndjeshme.

Përtej transferimeve me dron, SHBA ka parë raporte të fundit se Rusia lëshoi ​​një satelit me “aftësi të konsiderueshme spiunazhi” në emër të Iranit, tha zëdhënësi.

“Kjo tregon se ndërsa Rusia i duron kostot në fushën e betejës në Ukrainë, ajo po përjeton vështirësi në mbajtjen e armëve të veta, pasi u shikon vendeve si Irani aftësitë për të mbështetur forcat e saj,” sipas zëdhënësit.

“Kjo gjithashtu bën rastin për angazhimin e SHBA-së në rajon, kështu që ne nuk lëmë vakum për Kinën apo Rusinë”, shtoi zëdhënësi.

Lajmi se dronët e parë iranianë kanë mbërritur në Rusi vjen pasi grupet militante të mbështetura nga Irani vazhdojnë të nxisin dhunë kundër forcave amerikane në Lindjen e Mesme. Presidenti Joe Biden urdhëroi sulme ajrore javën e kaluar kundër objekteve të infrastrukturës të përdorura nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit në Siri, duke shkaktuar një seri sulmesh mbrapa-prapa midis forcave të mbështetura nga SHBA dhe Irani atje.

Administrata Biden po kërkon të arrijë një ekuilibër të ndërlikuar në marrëdhëniet me Teheranin, pasi negociatorët bëjnë përparim drejt ringjalljes së marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 pas më shumë se një viti bisedimesh.