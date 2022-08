Rikthimi i basteve sportive/ Deputetja e PD-së: Koha tregoi se Rama nuk ka axhendë interesin publik! Pas ceremonisë në nder të Luiza Gegës, fshihej ky projekt!

Deputetja e Partisë Demokratike, Dhurata Çupi ka reaguar për diskutimet që kryeministri Edi Rama të zhvillojë me aktorët e sportit në vend për rikthimin e basteve.









Me anë të një postimi në Facebook, Çupi thotë se koha po tregon se kryeministri nuk ka axhendë interesin publik, por po vepron si pjesë e lojës së madhe të basteve sportive.

Panorama Sport publikoi sot një artikull për takimin që Rama do të zhvillojë me përfaqësues të instancave të sportit, ku në diskutime do të përfshihet edhe Ministria e Financave dhe ajo e Arsimit dhe Sporteve.

Postimi i Dhurata Çupit:

Dy ditë më parë paralajmërova se pas publicitetit të qeverisë për suksesin e kampiones Luiza Gega po fshihej projekti për rikthimin e basteve sportive. Nesër kryeministri zhvillon takimin e parë publik për këtë çështje pa u bërë akoma 4 vjet nga ndalimi me ligj i basteve sportive. Koha po tregon se kryeministri i vendit nuk ka në axhendë interesin publik. Edi Rama vepron si pjesë e lojës së madhe multimiliardere të basteve sportive, jo si kryeministër. Së shpejti do të shohim shkërrmoqjen finale të premtimit të tij madhor për mbylljen me ligj të basteve sportive, përfshirë edhe ato dixhitale.

Tre ditë më parë, Dhurata Çupi shkruante në Facebook se pas ceremonisë së zhvilluar në nder të Luiza Gegës, fshihet pikërisht projekti për rikthimin e basteve sportive.

Postimi i 3 ditëve më parë:

Në Shqipëri, qeveria ka krijuar 2 realitete të kundërta, që po fundosin shoqërinë, familjen, rininë dhe vendin. Nga njëra anë kemi fasadën e luksit me koncerte super të kushtueshme, për të cilat askush nuk jep llogari. Kemi ceremonitë propagandistike që i vlejnë vetëm një grupi të vogël, që përdor talentin dhe entuziazmin e shqiptarëve për të mbuluar projektin e rikthimit të basteve. Nga kjo anë e fasadës së qeverisë kemi miliona e miliona euro që vidhen përmes korrupsionit dhe investohen për propagandën e cila duhet të mbulojë realitetin ku jeton shumica e shqiptarëve. Me qindra të rinj që largohen çdo muaj, dëshmi me video të dëshpërimit për të kaluar ilegalisht La Manshin. Jemi në një realitet mjerimi. Punë nuk ka. Cilësia në shkolla ka rënë. Të ardhurat në familje mungojnë. Më e keqja është se kjo qeveri punon çdo ditë për të vrarë shpresën. Projektet e zhvillimit i shikon si tendera, koncesione dhe toka në bregdet që duhet t’i ndajë vetëm me klientët e vet për të rritur sa më shumë koston e korrupsionit. Të gjithë ne që nuk jemi pjesë e fasadës së qeverisë, në aleancë me qytetarët, kemi detyrimin ta ndalojmë shkatërrimin e shoqërisë dhe të vendit.