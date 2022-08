Serena Williams mban veshur këpucët me 400 diamante në US Open

Serena Williams po numëron orët derisa të tërhiqet nga jeta aktive e tenisit.









Një karrierë e madhe me 23 Grand Slam, me medalje të arta olimpike, me qindra javë në numrin 1 po i vjen fundi.

Në agimin e së martës Arthur Ashe në Nju Jork ishte plot. Serena u përball me Kovinis dhe nëse do të humbiste do të ishte ndeshja e fundit e jetës së saj (vetëm sepse në dyshe do të luajë së bashku me Venusin).

Serena Williams will wear a figure skating-inspired Nike dress at the US Open that she designed — made of 6 layers to honor her 6 past titles at Flushing. Her NikeCourt Flare 2 shoes include a diamond-encrusted Swoosh and solid gold lace deubrés with 400 hand-set diamonds. pic.twitter.com/9CxtGwQQlU — Nick DePaula (@NickDePaula) August 29, 2022

Ajo në fund fitoi 6-3, 6-3 dhe do të përballet me numrin 2 të botës Annette Kontaveit të mërkurën.

Bill Clinton’s date for the US Open is Dr. Ruth…. and she just said something that made his face turn red… pic.twitter.com/QqcT2G671n — Sarah Burris (@SarahBurris) August 29, 2022

US Open lëviz me ritmin e Serenës dhe në natën e saj të parë në Arthur Ash, vajza e saj e vogël Olympia, me një aparat fotografik në kutinë e saj, e fotografoi dhe e duartrokiti.

The celebs are out for #Serena pic.twitter.com/aYh2Verchx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

Në tribuna ishin ish-presidenti Bill Clinton, Mike Tyson, Martina Navratilova, Matt Diamond, Hugh Jackman, Spike Lee e shumë të tjerë. Të gjithë për ta hyjnizuar atë.

Ajo hyri në gjykatë e emocionuar. Sytë e saj ishin gati për t’u lotuar, por rrobat i shkëlqenin.

Veshja e saj, e frymëzuar nga veshjet e garave të patinazhit artistik. Ajo veshi një fund me gjashtë shtresa – një për secilin nga titujt e saj të US Open – por zgjodhi në finale të mbante vetëm dy për shkak të peshës.

Serena Williams unboxes her Nikes with custom “Queen Mama” and “SW” diamond lace locks ahead of the US Open. “I’ve never worn better shoes for the Open,” she says. pic.twitter.com/xx1mSyvBDV — Nick DePaula (@NickDePaula) August 29, 2022

Bluza dhe pelerina e saj kanë yje mbi to, që të kujtojnë qiellin me yje të Nju Jorkut.

Këpucët që ajo kishte veshur janë NikeCourt Flare 2 PE me një dizajn Swoosh të veshur me diamant! Dantelat janë prej ari, ndërsa në këpucë kishte 400 diamante, të gjitha të vendosura me dorë një nga një!

Në njërën këpucë shkruante fjalën “mami” në “gjuhë” dhe në tjetrën fjalën “mbretëresha”.