“Zoti Gorbaçov, rrëzojeni këtë mur”/ Këto janë citatet më të famshme për liderin e fundit sovjetik

Mikhail Gorbachev, lideri i fundit sovjetik, vdiq të martën në moshën 91-vjeçare, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve. Një nga njerëzit më të përfolur në botë, ja disa citate për të.









Kryeministrja britanike Margaret Thatcher, intervistë për BBC, 14 dhjetor 1984:

“Më pëlqen zoti Gorbachev. Ne mund të bëjmë biznes së bashku”.

Artikull nga Washington Post, nëntor 1987:

“Vetëm tani, falë liderit simpatik sovjetik Mikhail Gorbaçov, gruas së tij të veshur bukur Raisa, dhe glasnost-it (hapjes) dhe perestrojkës (ristrukturimit) të tij, vjen shija e muajit. Butiqet e modës po shesin kunjat e Leninit dhe drapërin e çekanit. Bluza. Ne po i japim vlerësime të miratimit të Gorbaçovit më të larta se ato për të gjithë kandidatët demokratë përveç Jesse Jackson. The Washington Blade, një gazetë homoseksuale, publikoi një reklamë për një konkurs që ngjan me zonja Gorbachev…

“Çfarë po ndodh këtu? Vetëm dje Bashkimi Sovjetik ishte gjithçka e zymtë, gri, brutale dhe burokratike….

“Tani, edhe me listën e protestave të planifikuara rreth vizitës së Gorbaçovit, atmosfera po ndryshon në një nga ato pikat e mëdha të ndjenjës kombëtare që të huajve u duket simpatike dhe e frikshme për Amerikën”.

Presidenti i SHBA Ronald Reagan, fjalim në Murin e Berlinit, 12 qershor 1987:

“Ka një shenjë që sovjetikët mund ta bëjnë që do të ishte e pagabueshme, që do të avanconte në mënyrë dramatike kauzën e lirisë dhe paqes. Sekretari i Përgjithshëm Gorbachev, nëse kërkon paqe, nëse kërkon prosperitet për Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Lindore, nëse kërkon liberalizim: Eja këtu te kjo portë!

“Zoti Gorbachev, hape këtë portë! Zoti Gorbachev, shemb këtë mur!”

Presidenti i SHBA Xhorxh Bush, në konferencën për shtyp së bashku me Gorbaçovin pas bisedimeve, 3 dhjetor 1989:

“Për dyzet vjet, aleanca perëndimore ka qëndruar së bashku në kauzën e lirisë. Dhe tani, me reformën në vazhdim në Bashkimin Sovjetik, ne qëndrojmë në pragun e një epoke krejt të re të marrëdhënieve SHBA-Sovjetike. Unë jam optimist se ndërsa Perëndimi punon me durim së bashku dhe gjithnjë e më shumë bashkëpunon me Bashkimin Sovjetik, ne mund të realizojmë një paqe të qëndrueshme dhe të transformojmë marrëdhëniet lindje-perëndim në një bashkëpunim të qëndrueshëm”.

Deklaratë për shtyp nga Komiteti Norvegjez i Çmimit Nobel, 15 tetor 1990:

“Gjatë viteve të fundit, ndryshime dramatike kanë ndodhur në marrëdhëniet midis Lindjes dhe Perëndimit. Konfrontimi është zëvendësuar nga negociatat. Shtetet e vjetra kombëtare evropiane kanë rifituar lirinë e tyre. Gara e armëve po ngadalësohet… Këto ndryshime historike ecin nga disa faktorë, por në vitin 1990 Komiteti Nobel dëshiron të nderojë Mikhail Gorbaçovin për kontributet e tij të shumta dhe vendimtare”.

Mësues i paidentifikuar i Moskës, duke folur për Reuters në të njëjtën ditë:

“Komiteti i Nobelit thjesht nuk e di se si është këtu… Le të kalojnë nja dy muaj duke jetuar si rusë dhe të shohin se si ndihen. A është paqja vetëm për të huajt?”

Deklarata e Komitetit Shtetëror për Gjendjen e Emergjencave në BRSS, pasi njoftoi se Gorbaçovit i ishte hequr pushteti në një grusht shteti të dështuar të gushtit 1991, siç raportohet nga agjencia e lajmeve TASS

“Një rrezik vdekjeprurës është shfaqur i madh mbi Atdheun tonë të madh. Politika e reformave, e nisur me iniciativën e Mikhail S. Gorbachev dhe e krijuar si një mjet për të siguruar zhvillimin dinamik të vendit dhe demokratizimin e jetës shoqërore, ka hyrë në rrugicë qorre.

“Mungesa e besimit, apatia dhe dëshpërimi kanë zëvendësuar entuziazmin dhe shpresat origjinale. Autoritetet në të gjitha nivelet kanë humbur besimin e popullatës… Po imponohet zemërim keqdashës kundër të gjitha instituteve shtetërore. Vendi në fakt është bërë i paqeverisshëm”.

“Vendi po zhytet në moçalin e dhunës dhe paligjshmërisë. Asnjëherë në historinë kombëtare propaganda e seksit dhe dhunës nuk ka marrë një shkallë të tillë, duke kërcënuar shëndetin dhe jetën e brezave të ardhshëm. Miliona njerëz kërkojnë masa kundër oktapodit të krimit dhe imoralitet i dukshëm”.

“Krenaria dhe nderi i popullit sovjetik duhet të rikthehet plotësisht… Ne do të pastrojmë rrugët e qyteteve tona nga elementët kriminalë dhe do t’i japim fund arbitraritetit të shpërdoruesve të pasurisë kombëtare”.

Presidenti rus Vladimir Putin, duke uruar Gorbaçovin për ditëlindjen e tij të 91-të, 2 mars 2022, cituar nga TASS:

“Ju keni bërë një jetë të gjatë, të përmbushur dhe keni fituar me të drejtë prestigj dhe njohje të madhe. Është kënaqësi që sot puna juaj e shumëanshme kontribuon në zbatimin e projekteve sociale, arsimore, bamirëse shumë të nevojshme, si dhe në zhvillimin të bashkëpunimit ndërkombëtar humanitar”.

Gazeta Shqiptare