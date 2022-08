20-vjeçari në koma pasi u pickua 20 mijë herë nga bletët vrasëse (FOTO)

Një 20-vjeçar është shtruar në spital në gjendje kome pasi u pickua nga bletët vrasëse më shumë se 20,000 herë, siç raportohet nga të afërmit e tij dhe një kanal televiziv lokal.

Të martën mbrëma, Austin Bellamy u intubua dhe u vendos në koma të induktuar në Qendrën Mjekësore të Universitetit të Cincinnati në Ohio, sipas Fox 19.

“Ai po lufton për jetën e tij”, tha nëna e tij, Shona Carter, në një faqe në internet për mbledhjen e fondeve ku ajo kërkoi donacione për të paguar shtrimet në spital.

Të premten e kaluar, Austin Bellamy ishte duke krasitur një pemë qershie kur pa dashur preu një zgjua bletësh. Këto insekte, të njohura edhe si “bletët afrikana”, janë veçanërisht agresive.

