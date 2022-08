Alarmi nga SHBA: Rusia nxjerr kriminelët e rrezikshëm nga burgu për t’i dërguar në luftë

SHBA ka bërë të ditur se Rusia po përballet me mungesa të rënda të personelit ushtarak në Ukrainë dhe po kërkon mënyra të reja për të rritur nivelin e trupave të saj.









Sipas dy zyrtarëve amerikanë, Moska po kërkon anëtarë të shërbimit me kontratë për të kompensuar këto mungesa të personelit, duke përfshirë edhe detyrimin e ushtarëve të plagosur për t’u rikthyer në luftë.

“Ushtria ruse po vuan nga mungesa të rënda të personelit në Ukrainë. Ne besojmë se Ministria Ruse e Mbrojtjes (MOD) po kërkon të rekrutojë anëtarë të shërbimit me kontratë për të kompensuar këto mungesa të personelit, duke përfshirë edhe detyrimin e ushtarëve të plagosur për të rihyrë në luftime, duke marrë personel. nga kompanitë private të sigurisë dhe pagesa e shpërblimeve për rekrutët”, tha një zyrtar amerikan për CNN.

Vlerësimi i fundit i SHBA-së bazohet në inteligjencën e reduktuar dhe të konfirmuar për CNN nga dy zyrtarë amerikanë. Zyrtarët thanë gjithashtu se SHBA ka “raportim të besueshëm” se Ministria e Mbrojtjes e Rusisë “ka të ngjarë të fillojë” rekrutimin e kriminelëve të dënuar në Ukrainë “në këmbim të faljeve dhe kompensimit financiar”.

Ashtu si me publikimet e mëparshme të inteligjencës së reduktuar, zyrtarët nuk dhanë detaje shtesë në lidhje me inteligjencën pas këtyre vlerësimeve. Presidenti rus Vladimir Putin javën e kaluar urdhëroi ushtrinë të rriste numrin e trupave me 137 mijë, megjithëse nuk ishte e qartë se si Ministria Ruse e Mbrojtjes synonte të arrinte këtë objektiv. Pentagoni vlerësoi në fillim të këtij muaji se rreth 80,000 trupa ruse janë vrarë ose plagosur gjatë luftës në Ukrainë.