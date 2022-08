Britania e Madhe nxjerr shifrat tronditëse: 15,000 azilkërkues shqiptarë në Britaninë e Madhe dhe BE në gjysmën e parë të 2022

Të dhënat nga qeveria britanike tregojnë se rreth 4729 shqiptarë kërkuan azil në Britaninë e Madhe në periudhën janar-qershor 2022, me rreth 2165 që erdhën ilegalisht me varka ndërsa 9500 të tjerë e bënë këtë në vendet anëtare të BE-së.









Mediat britanike janë aktive në javët e fundit për numrin e lartë të shqiptarëve që kalojnë kanalin e La Manshit për të kërkuar azil në Britaninë e Madhe. I nxitur nga një retorikë e krahut të djathtë kundër emigrantëve dhe shpesh ksenofobike, mbulimi nuk ka arritur të adresojë shumë arsye reale pse njerëzit shtyhen të largohen nga vendi.

“Numri i shqiptarëve që vijnë me varka të vogla është rritur ndjeshëm gjatë tremujorit të fundit, prill – qershor 2022. Para kësaj periudhe, shqiptarët zakonisht nuk përdornin varka të vogla. Ka pasur 2,165 mbërritje midis janarit dhe qershorit 2022, krahasuar me vetëm 23 të zbuluara në të njëjtën periudhë të një viti më parë (janar deri në qershor 2021),” njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Britanisë.

Por një rritje reale e numrit të kalimeve me varka ka ndodhur në korrik dhe gusht, që do të thotë se shifrat për të gjithë vitin do të jenë dukshëm më të larta.

Sasia e shqiptarëve që kërkojnë strehim në Britaninë e Madhe është shumë më e lartë se në vendet që janë aktualisht në luftë ose në konflikt, duke përfshirë Afganistanin, Iranin dhe Sirinë. Shqiptarët madje e zvogëlojnë numrin e shtetasve ukrainas që hyjnë në vend.

Në total, rreth 30 mijë shqiptarë kanë kërkuar azil në Britaninë e Madhe që nga viti 2011, por pritet të ketë shumë më tepër emigrantë të paligjshëm pasi shumë nuk do të kishin kërkuar të deklaronin statusin e tyre, raporton Monitor.

Kjo gjithashtu nuk merr parasysh mijëra të tjera që largohen për punë, studime dhe bashkim familjar.

Shumë faktorë që nxisin eksodin masiv përfshijnë rritjen e inflacionit dhe presionin në rritje mbi familjet tashmë në vështirësi. Shqipëria është një nga vendet më të varfra të Evropës dhe shpesh familjet e mëdha do të mbështeten në të ardhurat e një ose dy individëve. Çështje të tjera si mungesa e infrastrukturës, mundësitë e kujdesit shëndetësor dhe arsimit, punët e paguara keq dhe problemet politike dhe sociale janë gjithashtu pjesë e arsyes.

Bandat kriminale kanë përfituar nga kjo situatë dhe kanë kërkuar të kapitalizojnë përmes reklamimit të shërbimeve të tyre nëpërmjet platformave të mediave sociale. Disa qytetarë janë aq të dëshpëruar për të mbështetur familjet e tyre, saqë marrin masa drastike për të dorëzuar kursimet e jetës dhe duke rrezikuar jetën e tyre për të arritur në Angli.