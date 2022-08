Hungaria nënshkruan marrëveshje të re gazi me Gazprom: Fitojmë 5.8 milionë metra kub gaz

Hungaria nënshkroi një marrëveshje me Rusinë për furnizime shtesë me gaz, tha të mërkurën zëdhënësi i qeverisë Zoltan Kovacs.









Marrëveshja do të dërgojë deri në 5.8 milionë metra kub gaz në ditë në Hungari “përveç sasisë së kontratës tashmë në fuqi”, tha ai.

Ministri i Jashtëm hungarez Péter Szijjártó, duke u takuar aktualisht me ministrat e tjerë të jashtëm të BE-së në Pragë, tha se marrëveshja, e cila do të dërgojë gaz në Hungari nëpërmjet Serbisë, do të thotë, “Ne do të kemi mjaft gaz në Hungari”.

Përpara pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Hungaria nënshkroi një marrëveshje afatgjatë për të marrë 3.5 miliardë metra kub (bcm) gaz në vit nga Rusia nëpërmjet tubacionit TurkStream dhe 1 miliardë metra kub tjetër nëpërmjet një tubacioni nga Austria.

Hungaria është shumë e varur nga energjia ruse, duke marrë rreth 80 për qind të gazit të saj nga Gazprom dhe kundërshton çdo sanksion të BE-së për gazin rus.

Budapesti është mbrojtësi më i zëshëm i Kremlinit në mesin e vendeve të BE-së. Gazprom ka shkurtuar ose kufizuar furnizimet në një duzinë vende anëtare dhe të mërkurën ka mbyllur tubacionin nënujor Rusi-Gjermani Nord Stream për tre ditë për mirëmbajtje.