Lufta në Ukrainë, Borrell: Duhet të arrijmë një marrëveshje për ndalimin e vizave për rusët

Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Europian do të duhet të arrijnë një marrëveshje për çështjen e vizave turistike për rusët gjatë një takimi sot në Pragë, tha shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, sipas CNN.









Duke folur përpara një takimi jozyrtar të ministrave të jashtëm të BE-së të mërkurën, Borrell tha se çështja e ndalimit të vizave ishte “tema më e rëndësishme dhe më konkrete që do të diskutohej.”

“Është diskutuar në heshtje gjatë kësaj jave”, tha ai, por shtoi se ka qëndrime të ndryshme për këtë çështje midis shteteve anëtare.

“Ne nuk mund të jemi të përçarë për një gjë kaq të rëndësishme, që janë marrëdhëniet midis njerëzve, midis shoqërisë ruse dhe popullit europian,” tha Borrell.

Një propozim i paraqitur nga vendet e Europës Lindore është ndalimi i hyrjes së turistëve rusë në BE por arritja e një konsensusi midis 27 vendeve të BE-së mund të jetë e vështirë.

Në një memo të qarkulluar përpara takimit të shkruar nga Franca dhe Gjermania, Parisi dhe Berlini kërkuan një qasje më të kujdesshme kundër ndryshimeve të gjera në politikën e vizave të BE-së “në mënyrë që të parandalohet ushqyerja e narrativës ruse.”

Më shumë për takimin e sotëm: BE-ja pritet të diskutojë mënyra të ndryshme për t’u marrë me këtë çështje nga një pezullim i marrëveshjes së saj të vizave me Rusinë – që do ta bënte udhëtimin në BE më të shtrenjtë dhe të komplikuar për shtetasit rusë – deri në një ndalim të drejtpërdrejtë të udhëtimit.

Takimi i sotëm është jozyrtar dhe çdo marrëveshje duhet të miratohet në nivel të Këshillit të BE-së ose ambasadorit të BE-së. Borrell vuri në dukje se sot do të ketë “vetëm diskutim, pa vendime”.

Në një postim në Tëitter të mërkurën, Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba tha se ishte takuar me ministrin e Jashtëm holandez Ëopke Hoekstra në Pragë dhe e falënderoi atë “për qëndrimin mbi nevojën për të kufizuar udhëtimin e rusëve në BE”.