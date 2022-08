Papa Françesku: Dënimi me vdekje duhet të hiqet në çdo vend të botës!

Papa Françesku është i njohur për qëndrimin e tij kundër dënimit me vdekje. Në një deklaratë të tij së fundmi ai ka thënë se Dënimi me vdekje duhet të hiqet në çdo vend të botës.









Për Atin e Shenjtë, në çdo dënim duhet të ketë gjithmonë një dritare shprese dhe se dënimi me vdekje nuk u ofron mundësi viktimave, por ushqen vetëm hakmarrjen.

“Të lutemi që dënimi me vdekje i cili cënon paprekshmërinë dhe dinjitetin e personit të hiqet në ligjet e të gjitha vendeve të botës”, ka thënë Papa Françesku, duke shtuar: “U kërkoj të gjithë njerëzve me vullnet të mirë të mobilizohen për të marrë iniciativën për heqjen e dënimit me vdekje në të gjithë botën”.