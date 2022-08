Përdhunimi i vogëlushes në Prishtinë, mjeku psikiatër mesazhe të forta nga tubimi në Tiranë: Djemtë janë të rritur keq, protestat do të sjellin ndryshimin!

Teksa në sheshin “Nënë Tereza” po mbahet një protestë në shenjë solidarizimi për ngjarjen tragjike ku një 11-vjeçare në Prishtinë u përdhunua nga 5 burra për 7 orë rresht, një mesazh i fortë vjen nga një mjek psikiatër.









Ai tha se në Shqipëri djemtë janë të rritur keq.

“Jam Neli Dojmi, jam bashkëshort, djalë, babai i dy djemve dhe e një vajze, jam mjek psikiatër. Është një çështje dashurie ndaj njerëzimit, kafshëve, planetit. Ata njerëz që sulmojnë gratë, përdhunojnë gratë, po ti shohim më thellë, do gjejmë këto mungesa. Në këtë specifikë, e kam shprehur dhe në media, le të fokusohemi këtu. Djemtë rriten keq fatkeqësisht me atë epopenë e një princi që do të bëhet mbret në të ardhmen, që ka të drejtë që bëjë ça të dojë. Këto janë farat e asaj gjëje që duhet të sjellë ndryshimin, protestat. Ky ndryshim në këtë realitet social, shpesh herë të bën pesimist. Kur dëgjojmë raste të tilla, ndihem keq”, tha ai.