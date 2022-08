Pushtimi i Ukrainës, BE-ja pezullon marrëveshjen për lehtësimin e vizave për rusët

Bashkimi Europian ka votuar për të mos vendosur një ndalim të përgjithshëm për vizat ruse, por ka rënë dakord të pezullojë një marrëveshje që lehtëson lëshimin e vizave, sipas BBC.









Kështu ka deklaruar ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjarto, i cili përmes një postimi në Facebook ka thënë se vendimi është marrë në samitin e ministrave të jashtëm të BE-së në Pragë.

Szijjarto tha se Hungaria, së bashku me disa vende të tjera anëtare, kundërshtuan ndalimin e vizave ruse.

“Nuk do të ketë një ndalim të përgjithshëm të vizave të vendosura për qytetarët rusë,” tha ai. “Disa shtete anëtare kanë ngritur zërin kundër kësaj, duke përfshirë edhe mua.”

Ai shtoi se marrëveshja që lehtëson lëshimin e vizave do të pezullohet me mbështetjen e shumicës. Vendet lindore dhe nordike mbështetën me forcë ndalimin e turizmit, ndërsa Gjermania dhe Franca kanë paralajmëruar pjesën tjetër se do të ishte kundërproduktive, duke thënë se rusët e zakonshëm duhet të lejohen ende të hyjnë në Perëndim.

Szijjarto njoftoi gjithashtu se Hungaria ka nënshkruar një marrëveshje me Gazprom të Rusisë për dërgesat shtesë të gazit nga 1 shtatori.