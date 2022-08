VIDEO/ Lazios “i rrëshqet” fitorja nga duart, Immobile nuk bën sa duhet

Sampdoria ia ka dalë t’i marrë një pikë Lazios në kampionat, madje e bën diçka të tillë në minutën e fundit.

Fillimisht të parë që shënuan ishin lacialët me të zakonshmin Immobile, pas një assisti perfekt të Savic.

Ekipi i Sarrit do mbronte rezultatin deri në fund, por ai që u prishi festën ishte Gabbiadini, që vendosi ekuilibrat në 1-1.Serie A luan pas pak ndeshje të tjera.

— Football Tipster (@Footy_Tipster) August 31, 2022