“Bandat shqiptare të krimit po fusin meshkuj me tatuazhe burgu!”- Media britanike: Vijnë me rroba firmato

Rritja e emigrantëve shqiptarë që hyjnë ilegalisht në Britani përfshin të rinj me tatuazhe dhe prerje flokësh burgu dhe të veshur me marka, të cilët paguajnë 4000 £ për të kaluar, pohuan sot vëzhguesit dhe ekspertët e emigrantëve, shkruan Daily Mail.









Dhe planet e propozuara të qeverisë për të dërguar emigrantë në Ruandë thuhet gjithashtu se po përdoren nga bandat e kontrabandës si një mjet marketingu – me ato që u bëjnë thirrje njerëzve të ‘kalojnë këtu tani’ përpara se politika të hyjë në fuqi.

Një çmim prej 4,000 £ tani duket të jetë kostoja sipas një postimi të fundit të TikTok në shqip dhe anglisht, që ofronte nisje çdo ditë – që është një ulje e konsiderueshme me një shifër prej rreth 10,000 £ në të njëjtën kohë të vitit të kaluar.

Më shumë emigrantë mbërritën përtej Kanalit në gusht sesa në të gjithë vitin 2020, me shifrat përfundimtare për muajin që tregojnë se 8,644 njerëz arritën në Britani me varka të vogla nga Franca veriore, krahasuar me 8,410 në të gjithë vitin 2020.

Rritja e madhe e kësaj vere është nxitur nga një numër i madh i emigrantëve shqiptarë që bëjnë udhëtimin me gomone nën standarde. Zyrtarët e Home Office kanë thënë se më shumë se 6,000 shqiptarë kanë mbërritur deri më tani këtë vit, krahasuar me më pak se 900 në tre vitet e mëparshme së bashku.

Një ekspert i emigracionit tha se numri i të ardhurve në javët e fundit ka qenë ‘absolutisht i paprecedentë’ si për sa i përket atyre që vinin brenda një dite, por edhe numrit që tani po grumbullohet në çdo varkë.

Lucy Moreton, kreu i Unionit të Shërbimit të Emigracionit, e cila përfaqëson stafin e Forcave Kufitare të Mbretërisë së Bashkuar, tha sot se çmimi më i ulët tregon se është një ‘rrugë shumë mirë e vendosur, pothuajse komerciale e hyrjes në MB tani’.

E pyetur pse po vinin kaq shumë shqiptarë, ajo tha për programin Today të BBC Radio 4: ‘Nuk ka asnjë arsye të pranuar botërisht pse kjo ka ndodhur. Ne e dimë që kriminelët shqiptarë janë përfshirë në këtë rrugë prej disa kohësh dhe është një progres i natyrshëm që do të gravitojë drejt individëve që flasin të njëjtën gjuhë.

“Ka disa spekulime që kanë të bëjnë me efektivitetin e veprimit kundër krimit të organizuar brenda Britanisë së Madhe dhe se këta individë po vijnë për të zëvendësuar ata që janë arrestuar ose larguar ndryshe, por çdo individ që udhëton ka arsyen e tij. Demografia tani është krejtësisht e ndryshme.

“Ne kemi parë një përqindje të arsyeshme të grave dhe fëmijëve, ende një pakicë, por ata ishin atje.

“Tani, gjashtë nga dhjetë është numri që ju keni dhënë, që sigurisht përputhet me atë që kam parë. Ata janë të rinj, kanë prerje flokësh burgu, kanë bërë tatuazhe burgu, është një demografi shumë e ndryshme”.

E pyetur nëse kishte prova që politika e propozuar për dërgimin e emigrantëve në Ruandë po bëhej një pengesë, zonja Moreton u përgjigj: ‘Jo, asnjë. Në të kundërt, në fakt po përdoret si një mjet marketingu – kaloni këtu tani, përpara se ajo politikë të hyjë në fuqi.

“Ka disa prova që mund të pengojë disa njerëz, por numrat që do të përfshihen nëse bëhet i ligjshëm shkojnë përpara, gjë që është disi e diskutueshme – se numrat e përfshirë do të jenë shumë, shumë të vogla.

Dhe një grua që jeton në bregun e Kentit në Dungeness foli për frikën e saj ndaj emigrantëve që mbërrinin në MB pa një shoqërim nga oficerët e Forcave Kufitare.

Ajo i tha BBC Radio 4: “Është potencialisht e rrezikshme për këta njerëz të zbresin këtu – nga këndvështrimi i njerëzve që jetojnë këtu është, sepse ne nuk e dimë se kush janë ata, ne nuk e dimë se nga janë ata”.

Në fakt është shumë e frikshme kur je në plazh dhe i sheh ata duke marshuar deri atje në një numër të madh. Shumica prej të cilëve janë të veshur me rroba marke, nuk duket të ketë asnjë shenjë varfërie, ndonjë shenjë përulësie që mund të prisni nga refugjatët”.

Gruaja shtoi se ata ishin parë edhe natën me pishtarë teksa vraponin nëpër zall, me skautët që i prisnin në plazh “me transport të paracaktuar që prisnin t’i merrnin”.

Gjithashtu sot, Agjencia Kombëtare e Krimit tha se po ka një ‘ndikim të vërtetë’ në trajtimin e bandave të krimit të organizuar që dyshohet se përdorin kalime me varka të vogla për të kryer kontrabandën e njerëzve nëpër Kanal.

Andrea Wilson, zëvendësdrejtor i udhëheqjes së kërcënimeve në agjenci, foli për numrin në rritje të kalimeve gjatë verës.

Ajo tha për BBC Radio 4: “Numrat janë të jashtëzakonshëm dhe kjo është një sfidë për të gjithë ne të përfshirë në trajtimin e krimit të organizuar të emigracionit, veçanërisht në zonën e varkave të vogla. Pra, duke punuar me partnerët tanë, siç e kam përshkruar si këtu dhe jashtë shtetit, ne po kemi absolutisht një ndikim.

“Nëse do të ndalojmë ndonjëherë kalimet, nëse do të kisha përgjigjen për këtë, do të ishte e mrekullueshme. Por sigurisht që të gjithë kolektivisht kemi një ecuri shumë të mirë dhe një ndikim shumë të mirë”.

Agjencia Kombëtare e Krimit tha gjithashtu se 40 arrestimet që bëri në korrik ishin kryesisht të personave të dyshuar si të përfshirë në kontrabandën e njerëzve.

Komandanti i degës Matt Rivers tha për BBC Radio 4: “Kemi një numër të ardhurish, por arrestimet (janë) të atyre që vërtet qëndrojnë pas transferimeve të emigrantëve. Ende nuk kemi arrestuar çdo grup. Ne po punojmë në aq grupe sa mund të identifikojmë se ku na çon inteligjenca”.