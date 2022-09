Befason Madonna me deklaratën: Jam e fiksuar pas seksit!

Diva e muzikës, Madonna i është përgjigjur 50 pyetjeve të fansave në kanalin e saj në YouTube. Ndër të tjera, këngëtarja ka zbuluar se për çfarë është penduar, duke u shprehur: “Jam penduar që u martova, të dyja herët!”.









Gjatë intervistës ajo tregoi gjithashtu se fiksimi i saj i preferuar i momentit është seksi dhe pranoi se nëse nuk do të ishte muzikante, do të ishte mësuese.

“Nëse je një person kurioz dhe i kushton vëmendje jetës, nuk do të ndalesh kurrë së frymëzuari”, deklaroi Madonna.

Gjithashtu, këngëtarja pranoi se do të donte të punonte përsëri me Britney Spears, 19 vjet pas hitit të tyre “Me Against The Music”