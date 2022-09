Doli të pinte duhan, por “ra nga kati i pestë”/ Vdekja misterioze e manjatit rus të naftës në të njëjtin spital ku vdiq Gorbachev,. Si po ‘vetëvriten’ kundërshtarët e luftës

Kryetari i një gjiganti rus të naftës që foli kundër luftës në Ukrainë ka vdekur pasi u rrëzua nga një dritare e katit të pestë në Moskë, e fundit në një varg vdekjesh misterioze të drejtuesve rusë të energjisë. Ravil Maganov, 67 vjeç, vdiq sot nga plagët e marra në Spitalin elitar Qendror Klinik, ku po trajtohej, raportojnë mediat ruse. Ai ishte kryetari i Lukoil, prodhuesi i dytë më i madh i naftës në Rusi.









RBC, një faqe ruse e lajmeve, citoi burime policore të thonë se rënia ndodhi në spital në orën 7:30 të mëngjesit me kohën lokale. Raporte të tjera thanë se ai po trajtohej për probleme me zemrën dhe depresionin dhe se vetëvrasja nuk ishte përjashtuar. Ai nuk la asnjë shënim vetëvrasjeje.

Baza, një media ruse me lidhje me shërbimet e sigurisë, tha se Maganov ishte rrëzuar pasi u ngjit në një dritare për të pirë duhan. Ai tha se një paketë cigare ishte gjetur në vendngjarje. Spitali është vendi ku Mikhail Gorbachev, lideri i fundit sovjetik, vdiq të martën.

Baza pretendoi se nuk kishte kamera CCTV sepse kamerat ishin fikur për riparime. Lukoil tha vetëm se Maganov, i cili mori postin e kryetarit në vitin 2020, kishte vdekur në spital “pas një sëmundjeje të rëndë”. Ai filloi të punonte për kompaninë private të naftës në vitin 1993. Policia nuk tha nëse po e trajtonte vdekjen e tij si të dyshimtë.

Maganov, i cili shpesh zhvillonte bisedime me zyrtarë të ministrisë ruse të energjisë, ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i Vagit Alekperov, një nga themeluesit e Lukoil. Alekperov, një ish-zëvendës ministër sovjetik i naftës, dha dorëheqjen në prill, një javë pasi Britania ngriu asetet e tij dhe vendosi ndalimin e vizave si pjesë e sanksioneve kundër Moskës për pushtimin e Ukrainës.

Lukoil ishte një nga pak kompanitë ruse që dënoi publikisht pushtimin. Ajo e quajti luftën një tragjedi dhe kërkoi një armëpushim të menjëhershëm. Disa analistë thanë se deklarata, e cila u botua vetëm në anglisht, ishte një përpjekje për të penguar sanksionet e ashpra perëndimore kundër kompanisë; Lukoil ka më shumë se 200 pika karburanti në Shtetet e Bashkuara.

Një gjurmë vdekjesh misterioze

Maganov është ekzekutivi i shtatë rus i energjisë, dhe i dyti me lidhje me Lukoil, që vdiq në rrethana të paqarta që kur Putin urdhëroi tanket në Ukrainë. Alexander Subbotin, një ish-anëtar i bordit të Lukoil, i cili zotëronte një kompani transporti, vdiq në maj pasi thuhet se kishte gëlltitur helmin e zhabave që iu dha nga shamanët për të kuruar një dehje.

Në korrik Yuri Voronov, një biznesmen milioner me lidhje me Gazprom, gjigantin e energjisë në pronësi të Kremlinit, u gjet i vdekur me një plagë me armë zjarri në kokë. Trupi i tij u zbulua në pishinën e një prone luksoze pranë Shën Petersburgut. Në vendngjarje u gjetën gjithashtu gëzhoja dhe një pistoletë Grand Power. Nuk dihet se kush e zotëronte armën.

Vladislav Avayev, një ish-zëvendëspresident i Gazprombank dhe Sergei Protosenya, një menaxher i lartë në gjigantin energjetik të Rusisë Novotek, u raportuan se kishin vdekur në vrasje-vetëvrasje në prill. Ata të dy thuhet se kishin vrarë gratë dhe vajzat e tyre adoleshente përpara se të qëllonin veten.

Edhe pse Rusia ka disa nga nivelet më të larta të vetëvrasjeve në botë për meshkujt, vdekjet e tyre kanë ngjallur dyshime se ata kanë rënë në kundërshtim me Kremlinin.

“Është e pamundur të provosh gjë,” tha Mikhail Krutikhin, një analist i energjisë. “Por ekziston dyshimi se ata po heqin qafe njerëz që mund të lënë diçka të rrëshqasë ose ndërgjegjja e të cilëve mund të zgjohet.” Ai tha se vdekjet mund të çojnë në një eksod nga Rusia të drejtuesve.

Igor Volobuev, një tjetër nënkryetar i Gazprombank, tha se ai dyshonte se Avayev ishte inkuadruar. “Ai mund të ketë ditur diçka. Ai mund të kishte paraqitur një kërcënim”, tha ai, pa dhënë detaje. Volubuev iku në Ukrainë pas pushtimit.

Të tjerët që vdiqën janë Leonid Shulman, kreu i shërbimit të transportit të Gazprom, i cili u gjet i vdekur me kyçet e duarve të prera në pronën e tij luksoze në janar, dhe një muaj më vonë Alexander Tyulakov, një tjetër zyrtar i lartë i Gazprom, i cili u tha se kishte varur veten në një fshat aty pranë.

“Sikur të jesh peng”

Bizneset ruse, me disa përjashtime, kanë qëndruar të heshtur ose janë mbledhur rreth flamurit që kur Putini e çoi ekonominë në një krizë duke pushtuar Ukrainën. Mikhail Fridman, themeluesi me origjinë ukrainase i Alfa Bank, banka më e madhe private e Rusisë, dhe një nga njerëzit më të pasur të vendit, ishte i pari që bëri thirrje për t’i dhënë fund gjakderdhjes.

“Lufta nuk mund të jetë kurrë përgjigja,” shkroi bankieri me bazë në Britani në një letër drejtuar stafit në shkurt. Që atëherë ai është ankuar se sanksionet perëndimore të vendosura ndaj tij pas pushtimit kanë bërë që ai të mos ketë para të mjaftueshme për të paguar për pastrimin e shtëpisë.

Një tjetër manjat i bankave private ruse, Oleg Tinkov, 54 vjeç, themeluesi i Tinkoff Bank, ofruesi i dytë më i madh i kartave të kreditit në Rusi, foli gjithashtu. Ai shkroi në Instagram: “Njerëz të pafajshëm po vdesin në Ukrainë tani, çdo ditë – kjo është e papranueshme! Nuk ka kuptim!”

Tinkoff, i cili jeton në Evropë, tha se ai ishte paralajmëruar nga kontaktet në shërbimet e sigurisë se Kremlini kishte vendosur ta vriste. Ai i tha New York Times se ishte detyruar të shiste 35 për qind të aksioneve të tij në bankë për një pjesë të vlerës së vërtetë të saj. “Ishte si një peng: ti merr atë që të ofrohet. Nuk mund të negocioja”, tha ai.