(FOTO-VIDEO) Publikohen pamje mahnitëse të ‘Titanikut’/ Kjo është videoja më e qartë që kur anija u fundos në Atlantik!

Pamjet e reja të publikuara të Titanikut tregojnë zinxhirin 90 kilogram të ankorimit të anijes, spirancën gjigante buzë portit dhe një kazan që ra në fund të detit kur anija u nda në dysh dhe u fundos në 12.500 metra në Atlantik më shumë se 110 vjet më parë.









Videoja, e realizuar nga kompania e ekskursioneve të zhytjes OceanGate Expeditions, zbulon një “nivel mahnitës detajesh” dhe ngjyrash që nuk janë parë nga syri i njeriut që nga 12 prilli 1912.

Ekipi filmoi anijen historike në rezolucionin më të lartë dhe videoja deri më tani, afërsisht 8,000 piksel (8k), i lejon ata të zmadhojnë zona të veçanta pa humbur cilësinë e imazhit dhe ofron fotografitë më të qarta të realizuara deri më tani.

Videoja i lejoi ata të shihnin detaje të papara kurrë, të tilla si “Noah Hingley & Sons Ltd”, e cila është e gdhendur në spirancën buzë portit dhe ofron një pasqyrë se si rrënojat po ndryshojnë nën ujë. Kjo është ekspedita e dytë vjetore e OceanGate Expeditions drejt Titanikut, e cila transporton “specialistë të misionit” dhe studiues në anijen masive.

Stockton Rush, President i OceanGate Expeditions, tha në një deklaratë:

“Detajet e mahnitshme në pamjet 8k do të ndihmojnë ekipin tonë të shkencëtarëve dhe arkeologëve detarë të karakterizojnë më saktë prishjen e Titanikut ndërsa kapim pamje të reja në 2023 dhe më tej.”

Eksploruesit dhe specialistët e misionit e filluan aventurën e tyre duke lundruar me anijen e ekspeditës nga St John’s në Newfoundland, Kanada, në vendin e rrënojave të Titanikut, që ndodhet 370 milje larg.

Nëndetësja Titan është e pajisur me teknologjitë më të fundit të kamerës për të kapur imazhe me rezolucion ultra të lartë që do të ndihmojnë në përcaktimin e shkallës së prishjes së anijes dhe në vlerësimin e jetës detare që banon në rrënoja.

Në video shihen tre struktura të rrumbullakëta përgjatë pjesës së brendshme të parmakut. Gjatë udhëtimit, zhytësit vunë re bykun, mbajtësin numër një të ngarkesave dhe strukturat metalike të përdorura për të lëvizur peshën e rëndë me anë të litarëve, kabllove ose zinxhirëve. Dhe të gjitha këto po shihen për herë të parë që kur Titaniku u fundos në fundin e oqeanit.