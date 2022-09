Ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës, banorët e Dibrës dalin sërish në protestë!

Banorët e Dibrës dhe përfaqësues të shoqërisë civile protestuan sërish kundër hidrocentralit të Skavicës.









Të pranishëm në protestë ishin edhe ekspertë mjedisi. Ata argumentuan përse ky hidrocentral nuk duhet ndërtuar.

Sipas tyre baseni i Skavicës do të krijojë problematika mjedisore, përveç atyre shpollullimit prej kohësh banorët kundërshtojnë ndërtimin e hidrocentralit, pasi kanë frikë se nëse do devijohet lumi Drin dhe dhjetëra fshatra do të përmbyten.

Sipas projektit, ky investim do të plotësonte gjithë nevojat e vendit me energji dhe do të shmangeshin shkarkimet në kaskadën e Drinit.