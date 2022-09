Nga miqësia, te fëmija i tyre i parë! Marrëdhënia e Rihanës dhe A$AP Rocky-t ndër vite

Rihanna dhe A$AP Rocky zyrtarizuan lidhjen në 2020 por kanë një histori më të gjatë të marrëdhënies dhe shfaqjeve publike – dhe çifti muzikor tani janë prindër të fëmijës së tyre të parë.









Këngëtarja barbadiane, 34 vjeç, dhe reperi, 33 vjeç, fillimisht ndezën thashethemetpër një romancë kur ai kapi të pasmet e saj gjatë një performance të nxehtë në ‘MTV VMA Awards 2012’. Më pas ata u panë duke u puthur jashtë një studioje regjistrimi në orën 3 të mëngjesit, muaj më vonë në 2013.

Dyshja u lidhën me njerëz të tjerë: Rihannën ka pasur disa marrëdhënie me personazhe të njhura si me Lewis Hamilton, Hassan Jameel dhe Drake ndër të tjera. Pasi marrëdhënia e saj trevjeçare me biznesmenin saudit Hassan përfundoi në janar 2020, A$AP dhe Rihanna më në fund e zyrtarizuan lidhjen- duke njoftuar romancën e tyre në dhjetor 2020 kur u fotografuan së bashku në Londër. Disa ditë pasi u konfirmua lidhja, dyshja u raportua se ishin të dashuruar.

Në janar të vitit 2022, Rihanna më pas njoftoi se ishte shtatzënë. Thashethemet për një fejesë u ndezën kur Rihanna doli vazhdimisht publikisht me një unazë diamanti në gishtin e saj të martesës, por kjo ende nuk është konfirmuar. Dyshja patën një fillim të vështirë në vitin 2022, kur gjatë shtatzënisë së Rihannës, A$AP u akuzua për mashtrim, duke u detyruar të mohonte se e kishte tradhtuar këngëtaren dy herë në prill.

Muaji shkoi keq e më keq kur ata u kthyen nga një babymoon në Barbados dhe A$AP u arrestua në Los Angeles. Rihanna me sa duket po qëndron pranë burrit të saj ndërsa ai përballet me akuza penale për sulmin e dyshuar në vitin 2021.

Këtu janë momentet kyçe të lidhjes së Rihanna-s dhe A$AP-së që nga koha kur ata krijuan për herë të parë thashethemet për një romancë deri në ditët e sotme që janë bërë prindër.

7 shtator 2012: A$AP Rocky prek të pasmet e Rihanna-s në MTV’s VMA Awards

Çifti dhanë imazhin e parë të një romance të mundshme në MTV VMA Awards 2012 – kur A$AP preku të pasmet e Rihanna-s ndërsa ajo debutoi me një këngë të re në skenë.

Duke performuar Cockiness (Love It) me ndihmën e të dashurit të saj tani, këngëtarja u skuq pasi ai i dha asaj pak më shumë se sa ajo priste.

Duke e ndihmuar Rihannën të jepte një performancë për t’u mbajtur mend, reperi dhe drejtori muzikor amerikan A$AP Rocky, emri i vërtetë i të cilit është Rakim Mayers, u ngjit në skenë për pjesën e tij të këngës.

15 korrik 2013: A$AP pranon të shoqërojë Rihanna-n në turneun e saj botëror ‘Diamonds’ – megjithëse ata e ndërpresin këtë për Festivalin Wireless të Londrës

A$AP u tregua i gatshëm për Rihanna-n disa muaj pas performancës së tyre të zjarrtë në skenë gjatë turneut të saj botëror Diamonds – dhe të dy performuan gjithashtu në Festivalin Wireless 2013. Rihanna dhe Jay-Z përfunduan festivalin me një performancë surprizë mbrëmjen e së dielës.

Këngëtarja barbadiane iu bashkua reperit legjendar dhe Justin Timberlake në Parkun Olimpik të Mbretëreshës Elizabeth në Stratford, për një interpretim surprizë të Run This Town së bashku me mentorin e saj Roc Nation.

16 gusht 2013: Rihanna dhe reperi A$AP Rocky duken komodë në kamerën dhe jashtë saj ndërsa xhironin videoklipin në New York

Fotot e Rihanna-s me A$AP në New York u shfaqën në verën e vitit 2013. Megaylli – i cili më parë ishte në lidhje me Chris Brown dhe Drake – u fotografua duke u afruar si në kamerë ashtu edhe jashtë saj teksa filmonin një video muzikore në Manhattan.

Fotot nxitën spekulimet se këngëtarja dhe reperi i lindur në Harlem ishin më shumë se thjesht miq.

6 tetor 2015: Rihanna nuk mund t’i mbajë duart larg të dashurit Travis Scott të cilit i jep një puthje ndërsa ishte në një klub nate në Paris

Pas romancës së saj fillestare të përfolur me A$AP në vitin 2012, Rihanna pati disa lidhje duke përfshirë një romancë të shkurtër me reperin Travis Scott në 2015. Këngëtarja nuk ngurroi të shprehte ndjenjat e saj për muzikantin, pasi ajo u pa duke u puthur me të në klubin e natës ‘L’Arc’ në Paris, teksa kërcenin.

13 shtator 2018: Rocky merr pjesë në ‘Diamond Ball’ vjetor të Rihanna-s

A$AP Rocky ishte në ‘Diamond Ball’ në shtator 2018.

Ngjarja e organizuar nga Rihanna-s në Cipriani Wall Street në New York është gjithmonë e mbushur me yje me personazhe të famshëm si Beyonce, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Cardi B dhe Emily Ratajkowski që u shfaqën vitin e kaluar.

2 dhjetor 2019: Rihanna pozon së bashku me A$AP Rocky në London Fashion Awards

Rihanna u shfaq në British Fashion Awards 2019 dhe u fotografua me A$AP në eventin e shkëlqyeshëm.

Këngëtarja hyri së bashku me reperin me një fustan prej sateni me ngjyrë gurkali, mbështjellë një pallto të tejdukshme. Shfaqja erdhi disa javë përpara se këngëtarja nga Barbadosi të konfirmonte se ajo i kishte dhënë fund lidhjen me partnerin e saj afatgjatë, Hassan Jameel.

17 janar 2020: Rihanna ‘ndahet’ nga i dashuri miliarder Hassan Jameel pas lidhjes tre vjeçare

Rihanna u nda me të dashurin e saj miliarder saudit Hassan Jameel në fillim të vitit 2020. Ata ishin së bashku për gati tre vjet dhe u panë për herë të parë së bashku në vitin 2017. Ata janë parë shpesh me pushime së bashku në Evropë .

Çifti i dashuruar u pa duke u puthur, përqafuar dhe duke pirë shampanjë në pishinën e një vile luksoze që kishin marrë me qira në Ibiza në 2017. Në atë kohë, miqtë e këngëtares zbuluan se ajo ishte e dashuruar me Jameel, emri i plotë i të cilit është Hassan Mohammed Abdul Latif Jameel.

1 dhjetor, 2020: Rihanna dhe A$AP Rocky konfirmuan se janë në lidhje

Konfirmimi i një romance erdhi në fund të vitit 2020 pasi dyshja u panë duke shijuar një darkë me miqtë në Beatrice Inn të New York. Ata bashkëpunuan më parë në 2020 në një fushatë promovuese për linjën e saj Fenty Skin, duke marrë pjesë në intervista të përbashkëta me Vogue dhe GQ për promovimin.

Intervistat patën një ton koket pasi, në një moment, këngëtarja e pyeti A$AP Rocky se si e konsideronte lëkurën e tij dhe ai tha: ‘I pashëm’. A$AP i tha këngëtares së ‘Rude Boy’ se pjesa më e vështirë e bashkëpunimit me të ishte të qenurit i fokusuar dhe serioz. “Unë mendoj se pjesa më e vështirë për të punuar me ty është të mos qeshësh gjatë gjithë kohës,” i tha ai. ‘Kjo është pjesa më e vështirë. E dini, njerëzit janë aq të lezetshëm sa është e vështirë të mos qeshësh.’

9 dhjetor 2020: Rihanna dhe A$AP Rocky të dashuruar! Këngëtarët janë ‘të pandarë’

Në dhjetor 2020, burimet pohuan se Rihanna dhe A$AP Rocky ishin shumë të dashuruar teksa shijonin darkat e natës vonë dhe shëtitjet nëpër park. Gjithashtu u tha se reperi kishte shumë vite i dashuruar me bukuroshen dhe është i emocionuar që më në fund pranoi të dilte me të.

Njerëzit raportuan se të dy kanë qenë ‘të pandarë’ pasi janë ‘shumë të dashur’ me njëri-tjetrin.

31 janar 2022: Rihanna shtatzënë! Këngëtarja tregon barkun e rrumbullakous në New York

Rihanna dhe A$AP Rocky njoftuan se ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë në janar 2021, kur Ri-Ri ndau fotot e para të barkut të rrumbullakous të saj.

Çifti u fotografua duke shëtitur në lagjen e shtëpisë së reperit në Harlem në New York, dhe këngëtarja e ‘We Found Love’ nuk bëri asnjë përpjekje për të fshehur barkun e saj – në fakt, ajo po e tregonte me krenari, pavarësisht temperaturave të ftohta dhe borës. Rihanna u fotografua me një pallto vintage Chanel ngjyrë rozë e ndezur 8000 dollarë, të cilën e veshi të hapur nga poshtë gjoksit, duke treguar barkun shtatzënë disa muajsh. Ylli nuk veshi asgjë nën xhaketën e saj – megjithëse temperaturat në qytet ranë në -4 C atë ditë.

21 Mars 2022: Rihanna shtatzënë ndez thashethemet se është fejuar me reperin

Rihanna u shfaq me një unazë diamanti në gishtin e saj të martesës në Santa Monica në mars 2022. Teksa arriti në tremujorin e tretë të shtatzënisë, këngëtarja u pa me unazën teksa po dilte në Kaliforni.

15 Prill 2022: Miqtë e Rihanna dhe A$AP Rocky mohojnë pretendimet e ndarjes dhe tradhtisë

Dizajnerja e këpucëve Amina Muaddi shkroi në Instagram për të bërë një deklaratë pasi mediat sociale u mbushën me pretendimet se reperi kishte tradhtuar këngëtaren shtatzënë me të.

Ajo shkroi: “Gjithmonë kam besuar se një gënjeshtër e pabazë e përhapur në mediat sociale nuk meriton asnjë përgjigje apo sqarim, veçanërisht një gënjeshtër kaq e poshtër.

“Fillimisht mendova se këto thashetheme të rreme – të fabrikuara me qëllime të tilla keqdashëse – nuk do të merreshin seriozisht.”

16 Prill, 2022: Louis Pisano kërkon falje për përhapjen e thashethemeve ‘të pamatur’ se A$AP Rocky dhe Rihanna u ndanë për tradhti

Louis Pisano kërkoi falje për përhapjen e thashethemit se A$AP Rocky dhe Rihanna u ndanë për shkak të tradhtisë në prill 2022. Ylli i mediave sociale shkoi në Twitter për të kërkuar falje për postimin.

Rihanna dhe A$AP më vonë u panë së bashku me pushime në Barbados.

20 Prill 2022: A$AP Rocky arrestohet në Los Angeles

Policia arrestoi A$AP në Aeroportin Ndërkombëtar të Los Angeles në prill 2022 pasi akuzohet se sulmoi me armë një person. Policët u panë gjithashtu jashtë shtëpisë së tij në Los Angeles, përpara se të bastisnin pronën. Detektivët sekuestruan disa kuti me prova nga shtëpia.

Ai më vonë pagoi garancinë e tij prej 550,000 dollarësh dhe u fotografua duke u liruar nga burgu – disa orë pasi u arrestua.

28 Prill, 2022: I fejuari i Rihanna-s, A$AP Rocky tani akuzohet se i shkroi fshehurazi një mamaja britanike, 45 vjeç

Një nënë britanike e tre fëmijëve pretendoi se A$AP Rocky i kishte ‘dërguar fshehurazi mesazhe’ asaj për muaj të tërë në prill 2022, vetëm disa javë pasi mohoi thashethemet se ai e kishte tradhtuar këngëtaren me stilisten e këpucëve Amina Muaddi.

‘The Sun’ pretendoi se një grua e quajtur Jilly O’Donnell, 45 vjeç, u kontaktua nga dikush që duket të jetë reperi, 33 vjeç, në Instagram, ku ai ‘e bombardoi me mesazhe flirtuese’.

Sipas Jilly, komunikimi i supozuar mes saj dhe Rocky filloi në dhjetor 2021 dhe vazhdoi deri në ‘fillimin e muajit të kaluar’.

22 maj 2022: Rihanna planifikon të jetojë në Barbados me A$AP Rocky në mënyrë që të mund të rrisë djalin e saj në vendin e saj të lindjes

Rihanna thuhet se po planifikonte të rriste djalin e saj të vogël në vendin e saj të lindjes, Barbados, në maj 2022. Këngëtarja dhe i dashuri i saj A$AP Rocky thuhet se pritej të qëndronin në Los Angeles për tre muajt në vijim përpara se të ktheheshin në Karaibe me fëmijën e tyre.

Një burim i tha Mirror: “Si ajo dhe familja e ASAP janë në Barbados, kështu që çifti po planifikon të transferohet atje pas disa muajsh”.

11 gusht 2022: A$AP Rocky paditet për sulm nga ish-miku, i cili pretendon se reperi qëlloi në drejtim të tij

Miku më i mirë i shkollës së mesme të A$AP Rocky, Terell Ephron, i cili njihet me emrin A$AP Relli, u raportua se po planifikonte të ngrejë një padi civile kundër reperit në gusht 2022.

Avokatët e tij, Jamal Tooson dhe Brian Hurwitz, pohojnë gjithashtu se ai pësoi “lëndime të lehta në dorën e majtë” pas të shtënave.

16 gusht 2022: A$AP Rocky akuzohet për sulm me armë zjarri gjysmë automatike

Prokurori i Qarkut të Los Angeles, George Gascon, njoftoi në gusht 2022 se akuzat për të shtënat e supozuara do të ngriheshin kundër A$AP Rocky. A$AP u njoftua se po përballej me dy akuza për sulm me një armë zjarri gjysmë automatike pas incidentit që ndodhi më 6 nëntor 2021, kur Rihanna ishte katër muajshe shtatzënë. Rocky u akuzua më 17 gusht.