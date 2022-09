ZYRTARE/ Merr fund pritja, Interi “rrëmben” mbrojtësin italian

Francesco Acerbi, me kontratë me Lazion deri në vitin 2025 më në fund iu bashkua Interit në formën e huazimit me opsion blerjeje, shuma e të cilave nuk është bërë e ditur.









“Qendërmbrojtësi i bashkohet Nerazzurrëve nga Lazio. Ai do të veshë fanellën me numrin 15. Përvojë dhe vendosmëri: me ardhjen e tij te Interi, Francesco Acerbi hap një kapitull të ri në historinë e tij profesionale. Tani është koha për një aventurë të re. Mirë se erdhe në Inter, Francesco!”, shkruan faqja zyrtare e Interit.