“Çmenduri!”, kreu i Unionit Turistik: Në ‘Prestige Resort’ 200 dhoma me turistë. Operatorët nga Suedia dhe Polonia: S’besoj se do rikthehen

Kreu i Unionit Turistik shqiptar, Rrahman Kasa ka reaguar në lidhje me vendimin e paligjshëm për shembjen e dy pishinave në ‘Prestige Resort’.









Kasa tha se kjo është një çmenduri dhe se turistë janë të tmerruar dhe partnerët ndërkombëtarë po nisin avionët që t’i evakuojnë.

“Sot ne Prestige resort Durres, kane zbarkuar forca te shumta te policise se shtetit dhe IKM dhe po shkaterrojne ambjentet dhe pishinat e nje hoteli qe eshte i kontraktuar nga tour operatore te medhej te turizmit boteror; si Der Turistik/Reëe Group, Apollo Nordik, Noëa Itaka, etj. Aktualisht ne resort keto Operatore kane 200 dhoma me turiste te cilet jane te tmerruar dhe parneret nderkombetar po nisin avionet qe ti evakuojne duke ju prere ne mes pushimet. Ky eshte imazh qe i dergohet botes per shqiperine turistike. Si mundet te ndodhe nje masaker e tille ndaj nje sektori prioritar te ekonomise se vendit, nga i cili perfitohet 25% e buxhetit te shtetit.Nqse shteti ka projekte apo cfardo konflikti qofte, kjo nuk mund te ndodhte tani, kur sezoni perfundon me 10 tetor.

Jam pa fjale per kete cmenduri!”, deklaron Kasa.

Operatorët turistikë nga Suedia dhe Polonia: Jemi totalisht të shokuar. Publicitet i keq për Shqipërinë. Nuk besoj se do rikthehen pas kësaj

Të një zëri janë dhe operatorët turistikë. Tre operatorë turistikë nga Suedia dhe Polonia kanë folur për News24 duke treguar dhe impaktin që shembjet kanë pasur te turistët e sjellë nga këta operatorë.

Përfaqësues të agjencive nga vendet skandinave janë shprehur se turistët i kanë telefonuar që në mëngjes të tronditur dhe se nuk kanë një përgjigje për ta. Sipas tyre, ky është një publicitet i keq për Shqipërinë.

“Jam nga Suedia, Apollo Travel, ne kemi një bashkëpunim me gjithë sektorin e hotelerisë në Durrës dhe jemi totalisht të shokuar me këtë që ndodhi. I kemi promovuar hotelet në Durrës dhe tani po i keqtrajtojnë miqtë tanë, po i shkatërrojnë pushimet e tyre.

Ne kemi 200 persona turistë që janë akomoduar në hotel. Po përpiqemi t’i qetësojmë dhe do t’iu japim informacionin e plotë. Ky është publicitet i keq për Shqipërinë. Njerëzit kanë filmuar shumë. Nuk besoj se do ketë shumë nga ata që do të rikthehen pas kësaj”, tha përfaqësuesja nga Suedia.

“Unë jam nga Polonia, përfaqësoj operatorin turistik Itaka. Ne kemi më shumë se 100 vizitorë, kanë ardhur që dje. Që në mëngjes kemi marrë telefonata nga ta që pysin se çfarë ka ndodhur. Nuk kemi një informacion që t’u themi se çfarë po ndodh. Gjihçka po shkatërrohet pa njoftim. Është shumë keq”, u shpreh ajo.

“Njerëzit do të vijnë për pushime nesër, nuk është shumë mirë për ta, është shokuese”, u shpreh një tjetër operator nga Suedia.