EMRAT/ Kush janë policët ndaj të cilëve u qëllua me pistoletë në Vlorë? Po ktheheshin nga palestra (VIDEO)

Anxhelo Breshani dhe Nako Mehmetaj janë emrat e dy efektivëvve, ndaj të cilëve është qëlluar disa herë me një armë tip pistoletë mbrëmjen e kësaj të premteje në Vlorë.









Burimet bëjnë me dije se punonjësit e policisë po ktheheshin nga palestra në kohën e ngjarjes, dhe sipas të dhënave paraprake nuk njihen me personat që i kanë qëlluar.

Incidenti dyshohet të ketë ndodhur si pasojë e një situate të krijuar rishtaz pas një parakalimi.

Më herët, shërbimet e zbatimt të ligjit bënë me dije se rreth orës 19:40, në lagjen “Partizani”, në rrethana ende të paqarta, nga një “Volksëagen”, një person ende i paidentifikuar, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit tip “Audi”.

Me këtë të fundit po udhëtonin A. B., me detyrë punonjës i Patrullës së Përgjithshme në Komisariatin e Policisë Vlorë dhe N. M., me detyrë punonjës i Policisë Kufitare Sarandë.

Fatmirësisht, efektivët që kanë qenë jashtë shërbimit, duke udhëtuar me automjet privat, nuk kanë pësuar dëmtime.

Kolegët e të sulmuarit kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të atentatit, identifikimin dhe kapjen e autorit.

Njoftimi: Vlorë/Informacion paraprak Rreth orës 19:40, në lagjen “Partizani”, në rrethana ende të paqarta, dyshohet se nga një automjet tip “Volkswagen”, një shtetas ende i paidentifikuar, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit tip “Audi” me të cilin udhëtonin shtetasit A. B., me detyrë punonjës i Patrullës së Përgjithshme në Komisariatin e Policisë Vlorë dhe N. M., me detyrë punonjës i Policisë Kufitare Sarandë, të cilët nuk kanë pësuar dëmtime. Në momentin e ngjarjes, punonjësit e Policë kanë qenë jashtë shërbimit, duke udhëtuar me automjet privat. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit.