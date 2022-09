Habit bashkëpunëtori i Gorbaçovit: Ishte i tronditur nga lufta në Ukrainë!

Mikhail Gorbaçov, lideri i fundit i Bashkimit Sovjetik, i cili u nda nga jeta ishte i tronditur nga lufta e Rusisë në Ukrainë, në muajt e fundit të jetës së tij.









Madje ai ishte i shkatërruar psikologjikisht nga përkeqësimi i marrëdhënieve të Moskës me Kievin, tha përkthyesi Pavel Palazchenko në një intervistë për Reuters sot.

Pavel Palazchenko, i cili punoi me Gorbaçovin për 37 vjet radhazi dhe ishte pranë tij në samite të shumta, foli me Gorbaçovin disa javë më parë me telefon dhe tha se e ishte i lënduar nga ngjarjet në Ukrainë.

“Nuk është vetëm operacioni ushtarak special që filloi më 24 shkurt, por i gjithë zhvillimi i marrëdhënieve midis Rusisë dhe Ukrainës gjatë viteve të fundit ishte me të vërtetë një goditje e madhe për të”, tha Palazchenko në intervistën e tij.

“Ishte shumë e qartë në bisedat tona me të se ai ishte i tronditur dhe i hutuar nga ajo që po ndodhte pas hyrjes së trupave ruse në Ukrainë në shkurt, për një sërë arsyesh. Ai besonte jo vetëm në afërsinë e popullit rus dhe ukrainas, por edhe se këto dy kombe ishin të ndërlidhura”, rrëfeu ai.