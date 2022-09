LISTA/ UEFA nuk kursehet, dënon 8 klube, mes tyre dhe skuadra “big”

UEFA nuk është kursyer aspak sa i takon dënimeve që iu ka dhënë klubeve që nuk kanë respektuar “Fair-Play” financiar.









Përmes një deklarate zyrtare të hartuar në bashkëpunim me Dhomën e Kontrollit Financiar, është bërë e ditur se janë dënuar 8 skuadra. Bëhet fjalë për Monaco, Marseille, Besiktas, Milan, Inter, Roma, PSG, Juventus.

“Dhoma e Parë e Trupit të Kontrollit Financiar të Klubeve (CFCB), e kryesuar nga Sunil Gulati, shpalli sot një sërë vendimesh që përfshijnë klubet që kanë marrë pjesë në garat e klubeve të UEFA-s 2021/22/Analiza mbuloi vitet financiare 2018, 2019, 2020, 2021 dhe 2022. Vitet financiare 2020 dhe 2021 iu nënshtruan masave të urgjencës Covid që synonin neutralizimin e ndikimit negativ të pandemisë. Sipas këtyre masave, vitet fiskale 2020 dhe 2021 u vlerësuan si një periudhë dhe klubet u lejuan të bënin rregullime specifike për Covid-19 dhe të mesatarizonin deficitet e kombinuara 2020 dhe 2021.

Këto tetë klube kanë rënë dakord të japin kontribute financiare prej 172 milionë euro. Këto shuma do të zbriten nga të gjitha të ardhurat që klubet marrin nga pjesëmarrja në garat e klubeve të UEFA-s ose do të paguhen drejtpërdrejt. Nga kjo shumë, 26 milionë euro (15%) do të paguhen plotësisht, ndërsa pjesa e mbetur prej 146 milionë euro (85%) kushtëzohet me përmbushjen e objektivave të përcaktuara në marrëveshjet e tyre përkatëse nga këto klube.

Sipas marrëveshjes trevjeçare, klubet marrin përsipër të respektojnë rregullin e të ardhurave të futbollit gjatë sezonit 2025/26. Ato marrin përsipër të arrijnë objektivat e ndërmjetme vjetore dhe të zbatojnë masa të kushtëzuara financiare dhe sportive në rast se këto objektiva nuk arrihen”.