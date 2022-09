Shembjet tek ‘Prestige Resort’/ Ilir Meta: Pse IKMT nuk shkon në inceneratorin e Tiranës? Monumenti më i madh i korrupsionit me letra, ideator dhe përfitues është Edi Rama

Kryetari i Partise se Lirise, Ilir Meta ka pyetur perse institucionet ligjzbatuese dhe IKMT nuk shkojne ne inceneratorin e Tiranes, teksa e ka quajtur ate “monumentin me te madh te korrupsionit me letra” dhe ka akuzuar se “ideator dhe përfitues është Edi Rama”.

Teksa duke komentuar dhe shembjet antiligjore te IKMT sot ne Prestige Resort, Meta tha se ky ishte nje “akt terrorist ndaj medias së lirë”.

“Është një akt terrorist ndaj lirisë së pronës dhe sipërmarrjes Akti i sotëm një sulm ndaj turizmit dhe imazhit të Shqipërisë. Akti i sotëm një demonstrim i shkatërrimit total të shtetit ligjor”, theksoi kreu i PL-se.

Ilir Meta: Pse nuk shkon IKMT dhe tek inceneratori i Tiranës që e ka lejen me kusht prej tre vitesh? Kur dihet që atje nuk është bërë as inceneratori e shumë detyrime të tjera që ka pasur sipas kushteve, sepse monumenti më i madh i korrupsionit me letra deri tani në këtë vend që ka si arkitekt, ideator, ekzekutor e përfitues kryesor vetë Edi Ramën i plotëson të gjitha kushet pasi taksat e qytetareve të Tiranës vidhen por plotëson dhe kushtin që ndodh një evazion i vërtetuar fiskal.