Detaje të reja janë bërë me dije në lidhje me ngjarjen e rëndë të kësaj mbrëmjeve në Vlorë, ku u qëllua me disa plumba ndaj dy efektivëve të policisë.









Gazeta Shqiptare mëson se të fishekët janë shkrepur në ecje e sipër nga agresori, ndërsa në vendngjarje janë gjetur 5 gëzhoja.

Policia po punon për identifikimin e personave, që kanë qenë në automjetin tip “Volksëagen”, nga i cili është qëlluar në drejtim të dy policëve.