Dush në palestër, karikonjë telefonin në punë, si britanikët po i drejtohen këshillave pëTikTok për t’i mbijetuar inflacionit dhe krizës së jetesës

Britanikët po i drejtohen TikTok për këshilla dhe truket për të qëndruar në këmbë ndërsa kriza e kostos së jetesës thellohet.









Recetat buxhetore dhe hakimet e kursimit të energjisë po vërshojnë aplikacionin e mediave sociale ndërsa hashtag-u #costofliving ka më shumë se 490 milionë shikime.

Krijuesit e përmbajtjes, duke kërcyer mbi shqetësimin e publikut për çmimet në rritje, kanë ndarë ide se si të shkurtohen shpenzimet në mënyra kreative, si dushi në palestër dhe karikimi i pajisjeve tuaja elektronike në zyrë ose në transportin publik.

Biseda shtrihet edhe përtej vetë videove, me shikuesit që përdorin seksionet e komenteve në llogaritë e njohura për të ndarë hakimet e tyre dhe për të kërkuar këshilla.

Një video sugjeroi të karikoheshin të gjitha pajisjet elektronike përpara datës 1 tetor, kur kufiri i çmimit të energjisë i vendosur nga rregullatori Ofgem do të rritet deri në 80 për qind për të pasqyruar koston në rritje të energjisë me shumicë.

Sugjerimi tërhoqi kritika nga disa të cilët theksuan se shumica e iPhone-ve kërkojnë një karikim ditor – por posteri origjinal thoshte se ai i referohej ‘pajisjeve të rastësishme’ që mund të mos përdoren aq shpesh.

Ndërkohë përdoruesit në seksionin e komenteve e çuan hakimin një hap më tej duke zbuluar se planifikojnë t’i marrin pajisjet e tyre elektronike në vendet e tyre të punës për t’i rimbushur.

“Telefoni im është në karikim të përhershëm në punën time… I lë kutitë e ajrit të karikohen deri në pasdite”, tha një përdorues.

Të tjerë thanë se futën në prizë bankën e energjisë ndërsa janë në zyrë për t’i marrë në shtëpi, të cilat më vonë mund t’i përdorin për të ngarkuar sende më të mëdha.

Palestrat gjithashtu janë inkurajuar që të fillojnë të bëjnë dush pas stërvitjeve të tyre në vend që të presin derisa të kthehen në shtëpi.

Ndonëse kjo këshillë nuk është veçanërisht e dobishme për njerëzit që nuk përdorin aktivisht anëtarësimin në palestër, krijuesit thanë se “do të shkojnë në palestër gjithsesi” dhe e panë atë një mënyrë të mirë për të ulur një pjesë të kostos së faturave të tyre të energjisë elektrike.

“Unë kurrë nuk bëj dush në shtëpi në ditët e sotme”, tha një krijues.

Një tjetër shtoi: “Pa bërë shaka unë dhe gjysma ime tjetër e bëmë këtë dhe fatura e ujit shkoi nga 85 £ në 28 £”.

Babai i tre fëmijëve Mitch Lane ka fituar më shumë se një milion ndjekës në TikTok duke ndarë ushqime buxhetore për 5 paund ose më pak që mund të përsëriten lehtësisht në shtëpi.

Llogaria e tij @mealsbymitch u ngrit fillimisht gjatë bllokimit fillestar të Covid kur njerëzit e gjetën veten të mbërthyer në shtëpi pa mundësinë e ngrënies jashtë.

Disa nga recetat e tij përfshijnë makarona, churros, burgers dhe spec djegës.

Mamaja beqare Jo Rourke drejton llogarinë TikTok @thismumcooks dhe u ofron shikuesve këshilla se si të mbajnë ulur koston e dyqanit të tyre ushqimor.

Ajo tha për Sky News: “Papritmas kuptova se kishte shumë njerëz që nuk dinin se çfarë të bënin në lidhje me blerjen me shumicë për të kursyer para dhe mendova të filloja t’i ndaj këto gjëra, sepse kjo është ajo që unë kanë bërë. Kështu bëj pazar, kështu kam blerë gjithmonë.

“Unë jam prind i vetëm që punoj me tre fëmijë, kështu që e kuptoj se sa e vështirë mund të jetë sepse ka shumë presion mbi fëmijët për të pasur disa gjëra… Ka të bëjë me gjetjen e një ekuilibri, veçanërisht tani.

“Unë mendoj se të gjithë do të luftojnë. Pra, njerëzit që historikisht kanë qenë në gjendje të përballojnë të hanë çdo gjë që duan të hanë, do të zbulojnë se duhet të fillojnë të bëjnë zgjedhje të ndryshme’.

Rritja e tepruar e kostove ushqimore pritet të godasë britanikët me familjet që përballen me një rritje prej 533 £ në faturat vjetore të ushqimeve.

Fraser McKevitt, kreu i shitjeve me pakicë dhe njohuritë e konsumatorëve në Kantar, tha se Mbretëria e Bashkuar është në mes të periudhës së dytë më të lartë të inflacionit për sendet ushqimore që nga viti 2008.

Çmimet u rritën me 11.6 për qind në gusht, rritja më e shpejtë që nga kriza financiare globale në 2008.

Kjo do të thotë se fatura mesatare e ushqimeve shtëpiake do të rritet me 533 £ këtë vit – ekuivalente me 10,25 £ çdo javë.

Rritja iu atribuua rritjeve të mprehta të produkteve thelbësore si qumështi dhe gjalpi, të cilat janë rritur përkatësisht me 25 për qind dhe 23.5 për qind që nga viti i kaluar.