Kina paralajmëron “kundër-masa” mbi shitjet e armëve amerikane në Tajvan

Pekini paralajmëroi SHBA-në se do të marrë “kundërmasa” pasi administrata Biden miratoi më shumë se 1 miliard dollarë shitje armësh në Tajvan.









“Kina do të marrë me vendosmëri kundërmasa legjitime dhe të nevojshme”, tha Liu Pengyu, zëdhënës i Ambasadës Kineze në Uashington, në një postim në Twitter të shtunën.

Ai i bëri thirrje Uashingtonit që të “revokojë menjëherë” shitjet.

Administrata Biden të premten njoftoi zyrtarisht Kongresin e SHBA për paketën e propozuar të armëve prej 1.1 miliardë dollarësh, e cila përfshin 60 raketa kundër anijeve dhe 100 raketa ajër-ajër.

Kina vazhdon të dërgojë anije luftarake dhe avionë në ngushticën e Tajvanit pasi kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së Nancy Pelosi vizitoi ishullin vetëqeverisës një muaj më parë. Në përgjigje të udhëtimit të Pelosit, Pekini nisi stërvitje të paprecedentë ushtarake rreth Tajvanit.

Kryesuesi demokrat dhe republikani i renditur në Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit dhe në Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve duhet të nënshkruajnë shitjen përpara se të finalizohet.

Uashingtoni tha se paketa e armëve përputhet me politikën e një Kine të përshkruar në Aktin e Marrëdhënieve me Tajvanin e vitit 1979, i cili përcakton se SHBA nuk do të vendosë marrëdhënie diplomatike zyrtare me Taipein. Ai akt krijoi gjithashtu doktrinën e “paqartësisë strategjike” sipas së cilës SHBA-ja mbetet qëllimisht joangazhuese nëse do të mbronte ushtarakisht Tajvanin kundër një pushtimi.