Ministri i Jashtëm: Kërcënimet e Turqisë janë përtej çdo kufiri, ne nuk do t’i ndjekim

Një njoftim, pas deklaratave të reja provokuese të presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka dalë nga Ministria e Jashtme greke.









Siç thekson Ministria e Punëve të Jashtme në njoftim, “Greqia nuk do të ndjekë Turqinë në spiralen rënëse të përditshme të egër dhe përtej kufijve të deklaratave dhe kërcënimeve”, duke theksuar se “do të informojmë menjëherë aleatët dhe partnerët tanë për përmbajtjen të deklaratave provokuese të ditëve të fundit”.

Njoftimi i Ministrisë së Jashtme:

“Greqia nuk do të ndjekë Turqinë në zbritjen e përditshme të egër dhe përtej çdo kufiri të deklaratave dhe kërcënimeve.

Ne do të informojmë menjëherë aleatët dhe partnerët tanë për përmbajtjen e deklaratave provokuese të ditëve të fundit, për të bërë të qartë se kush po e dinamizon kohezionin e aleancës sonë në një periudhë veçanërisht të rrezikshme.

Në të njëjtën kohë, ne do të vazhdojmë të operojmë, bazuar në rregullat e së drejtës ndërkombëtare dhe të ligjit të detit, si një shtyllë stabiliteti dhe sigurie për rajonin më të gjerë”.

Deliri i paprecedentë Erdogan: “Grekë, mos harroni çfarë ndodhi në Izmir”

Kujtojmë se më herët presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan e ka tejkaluar edhe veten me deklaratat e reja provokuese ndaj Greqisë teksa i referohej “ishujve të pushtuar grekë” dhe nuk ngurroi të lëshonte edhe një herë kërcënimet.

Në veçanti, duke folur në margjinat e eventit teknologjik “TEKNOFEST”, Erdogan vazhdoi me një tjetër sfidë të pabesueshme ndaj Greqisë.

Me kërcënime të drejtpërdrejta, presidenti turk sfidoi drejtpërdrejt sovranitetin grek mbi ishujt e Egjeut dhe pohoi se Ankaraja është e gatshme të bëjë gjithçka që është e nevojshme kur të vijë koha, duke bërë përsëri referenca për fatkeqësinë e Azisë së Vogël dhe 1922.

“Grekë, shikoni historinë, kthehuni në histori, nëse shkoni shumë larg çmimi do të jetë i rëndë. Kemi vetëm një bisedë për Greqinë, mos harroni Smirnën”, tha presidenti turk.

Siç raporton Agjencia Anadolu, Erdogan ka pohuar se “ishujt e pushtuar të Greqisë nuk na lidhin. Kur të vijë koha, ne do të bëjmë gjithçka që duhet”.

“Turqia është aktualisht në vendin e dytë për nga rritja. Kur thonë “Turqit e Cmendur”, ata e dinë se turqit e çmendur vazhdojnë rrugën e tyre me zhvillim”, kishte thënë ai më herët përpara se të bënte “urën” me çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e Turqisë me Greqinë dhe të lëshojnë një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj vendit tonë.