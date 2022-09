Nga Lazarati në Spanjë/ Policia shkatërron një plantacion të madh marihuane të rritur nga dy shqiptarë që jetonin në çadra

Agjentët e Gardës Civile Spanjolle arrestuan dy shtetas të kombësisë shqiptare si përgjegjës për një nga plantacionet më të mëdha të marijuanës që janë vendosur në Galicia vitet e fundit, siç raportohet nga Garda Civile.









Ndodhej në truallin e malit komunal të famullisë së Pedre në komunën Cerdedo-Cotobade . Përgjegjëse për këtë ndërhyrje ishte grupi hetimor i kompanisë së Gardës Civile Pontevedra, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Cerdedo.

Agjentët u informuan për dyshimet e futura tek këta dy shtetas për praninë e tyre të pajustifikuar të pretenduar në Montes de Pedre. Falë bashkëpunimit të publikut, operacioni mundi të gjente plantacionin dhe kur Grupi Hetimor mbërriti për të inspektuar zonën, zbuloi një sipërfaqe toke që i kalon 2500 metra katrorë, e ripopulluar me 3437 bimë kanabis.

Në të njëjtën kohë, dy personat kanë mbetur të habitur kur po kryenin punë vëzhgimi dhe kultivimi. Të arrestuarit janë dy burra, me kombësi shqiptare dhe pa adresë fikse. Ata konsiderohen si autorë të dyshuar të një krimi kundër shëndetit publik, për trafik droge.

Dy personat jetonin në dy çadra që ishin ngjitur me plantacionin. Ata kishin mjetet e nevojshme për të mbijetuar gjatë një sezoni të gjatë. Përveç materialeve të tjera, ata kishin një kuzhinë me disa soba dhe shumë ushqime e pije.

Gjithashtu, në një dyqan të tretë u gjet dokumentacioni personal i një shtetasi tjetër shqiptar, vendndodhja e të cilit nuk dihet. Në këtë kamp, ​​Garda Civile verifikoi edhe praninë e materialeve të ndryshme ndërtimore për të punuar në tokë si lopata, kazma dhe mjete të tjera bujqësore, plehra kimike dhe produkte kopshtarie. Përveç kësaj, kishte një gomone me ujë nga e cila erdhën disa zorrë për të ujitur të gjithë plantacionin.

Operacioni përfundoi me prerjen dhe peshimin e bimëve. Tashmë ato do të vihen në dispozicion të autoritetit gjyqësor kompetent. Të arrestuarit, së bashku me procedimin e udhëzuar, u transferuan në Gjykatën Hetimore numër tre të Pontevedra, e cila dekretoi dërgimin e tyre në burg. Për momentin vijon procedimi për gjetjen dhe arrestimin e personit, i cili sipas hetimeve mund të banonte në të tretën e çadrave të gjetura në këtë zonë të malit.