Prej muajsh ‘në hije’, Flori Mumajesi rikthehet me një bashkëpunim të ri? Këngëtari ngre dyshime me postimet e fundit

PANORAMA PLUS/ Flori Mumajesi ka qenë në qendër të vëmendjes kohët e fundit duke u zhdukur papritur nga rrjetet sociale. Megjithatë ‘problemi’ me llogarinë e tij në Instagram u zgjidh, dhe kantautori u rikthye në rrjetet sociale për të ‘sqaruar’ një lajm që qarkulloi në lidhje me të.









Në media u raportua se këtë vit, “Festivali i Këngës” do të vijë në moderimin e Arbanës dhe regjinë e Eduartit, teksa kantautori do të vijë në rolin e drejtorit artistik të festivalit.

Por, diçka e tillë nuk është e vërtetë. Të paktën për Florin. Ky i fundit reagoi për herë të parë rreth lajmeve në rrjetet sociale. Ai ndau në Instastory një titull të një mediaje ku shkruhet: “Flori Mumajesi surpriza e bukur e Festivalit të Këngës”. Krah tij ka shkruar edhe një pjesë nga teksti ku thuhet: “Flori nuk ka qenë asnjëherë pjesë e Festivalit si këngëtar apo producent, e vetmja pjesëmarrje e tij ka qenë me Manjola Nallbanin kur Flori ka qenë pjesë e “The Dreams”.

Më poshtë ai shtoi: “Po Flori që s’di asgjë”, duke mohuar kështu zërat.

Tani që u sqarua gjithçka në lidhje me këtë lajm, Flori Mumamjesi ka ndezur dyshmet se do të rikthehet me një këngë të re. Këngët e tij të fundit janë publikuar rreth 8 muaj më parë teksa ai nuk ka bërë asnjë dalje televizive prej shumë kohësh.

Flori së bashku me Yll Limanin, kënduan dy vite më parë një pjesë të shkurtët të këngës “Hana”, e papublikuar.

Por mesa duket, kënga është drejt realizimit (ose është përfunduar) teksa këngëtarët kanë hedhur disa pjesë të saj në Instastory. Dyshja nuk kanë preferuar të japin një datë fikse për lançimin.