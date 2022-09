Putin, presidenti antisocial që nuk ka as celular. Kështu lindi fobia e tij për teknologjinë

Pse Putini nuk ka një profil social? Në javën kur politikanët linçuan në TikTok, platformën e më të rinjve (me rezultate që nuk ishin emocionuese për të gjithë), mendimi shkoi edhe tek ata që kanë mbajtur gjithmonë distancën nga kjo botë. Presidenti rus, në fakt, nuk ka profile në rrjetet sociale dhe as nuk ka ndërmend të ketë një të tillë. Gjithashtu sepse ai ka qenë gjithmonë “alergjik” ndaj smartfonit. Ishte Dmitry Peskov ai që shpjegoi pse Putin nuk do të ndjekë shembullin e mikut të tij Silvio Berlusconi. Zëdhënësi i Kremlinit, raporton agjencia Interfax, përsëriti se Putini nuk përdor celular, nuk ka llogari në rrjetet sociale dhe nuk ka ndërmend të hapë një të tillë pasi ka kanale të mjaftueshme për të marrë informacion dhe për të komunikuar me rusët. Peskov gjithashtu vuri në dukje se mbajtja e një llogarie në një rrjet social kërkon kohë që presidenti nuk e ka dhe se Putini vështirë se do t’i lejonte njerëzit e tjerë të menaxhojnë llogaritë e tij.









Teknofobia e Putinit (dhe ai telefon në tavolinë)

Putini nuk ka as një smartphone. Pra, si komunikon? Shumica e bisedave zhvillohen përmes një telefoni të verdhë që qëndron në tavolinën e tij, padyshim me një sistem të ndërlikuar enkriptimi. E gjithë kjo për t’i mbajtur bisedimet e tij sa më konfidenciale. Vetëm pak vite më parë zëdhënësi i Kremlinit sqaroi pozicionin për telefonat celularë: Të posedosh një smartphone është një formë e ekzibicionimit vullnetar, e transparencës së plotë. Duke marrë telefonin inteligjent, ju, apriori, i jepni dritën jeshile faktit që gjithçka që ka të bëjë me ju bëhet dijeni publike”, vuri në dukje ai. Dhe për këtë, përfundoi ai, një president si Putin nuk duhet të ketë kurrë një smartphone.

Strategjia e presidentit rus

Strategjia e Putinit është e qartë: presidenti i drejtë nuk mund të komunikonte kurrë më informalisht siç kërkon media sociale. Dhe duke e bërë këtë, ai gjithashtu shmang rreziqet ose gafat që janë të zakonshme në Instagram, Facebook ose TikTok. Një teknofobi që është kthyer në një tipar dallues ndër vite. Nga e cila Putin nuk ka ndërmend të heqë dorë.