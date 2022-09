Victoria Beckham një vjehrrë e keqe? Vodhi këngën e të porsamartuarve në dasmën e djalit të saj

Nicola Peltz shpërtheu gjatë ceremonisë së martesës pasi, sipas Daily Mirror, vjehrra e saj, Victoria Beckham, “vodhi” këngën që të sapomartuarit kishin zgjedhur për kërcimin e tyre të parë.









Nicola Peltz thuhet se u sulmua gjatë eventit, e cila u mbajt në një pronë në Palm Beach, Florida, duke shprehur pakënaqësinë e saj me sjelljen e vjehrrës së saj.

Madje nusja shpërtheu në lot pasi Victoria Beckham ndryshoi këngën për kërcimin e parë të porsamartuarve.

Siç ishte planifikuar për kërcimin e tyre të parë pas dasmës, çifti do të shijonte këngën “You Sang To Me”, e kënduar live nga këngëtari amerikan Marc Anthony, e cila duket se është ndryshuar me kërkesë të Victoria Beckham. Më vonë pati një fjalim të shkurtër nga vetë këngëtari, i cili foli me fjalë lajkatare për nënën e dhëndrit: “Kënga ishte thjesht një odë për Viktoria dhe sa e mrekullueshme është ajo”, tha Marc Anthony.

Madje, në raportet theksohej se ngjarja konkrete i solli lotët Nicola Peltz: “Ajo u prish papritur në mes të pritjes së dasmës me motrën e saj, Brittany, dhe mamin e saj dhe po qante”, thotë burimi.

Sipas të njëjtit publikim, një tjetër burim është pajtuar me sa më sipër dhe ka shtuar se Peltz është mërzitur gjatë pritjes dhe se vjehrra e saj i ka “vjedhur” këngën e porsamartuarve. “Viktoria ua “vodhi” këngën, për ta përshtatur me kërcimin e nënës dhe birit”.

Peltz, 27 vjeç, u martua me 23-vjeçarin Brooklyn Beckham, djalin e madh të Victoria dhe futbollistit veteran David Beckham, në prill dhe që atëherë raportet kanë folur shpesh për një grindje mes vjehrrës dhe nuses. Problemet mes dy zonjave, siç raportohet, ishin shfaqur edhe para dasmës.

“Ato nuk e durojnë njëri-tjetrin dhe nuk flasin”, tha një burim pranë familjes. “Përgatitja për dasmën ishte e tmerrshme”.

Raportohet gjithashtu se Peltz, e cila është aktorja dhe vajza e miliarderit të Nju Jorkut, Nelson Peltz, nuk e donte vjehrrën e saj “në planifikim dhe nuk e informoi Victorian për asgjë”. Komunikimi ishte minimal’.

Marrëdhënia e tyre, në bazë të asaj që raportohet në shtypin e huaj, është kthyer në një “dramë meskine të pandalshme”. Burimet dyshojnë se Peltz mund të jetë xheloze për vjehrrën e saj, sepse ajo është me famë botërore dhe nuk është aspak e lumtur që qendra e vëmendjes është mbi të.

Vlen të theksohet se për raportimet që qarkullojnë, asnjëra nga dy femrat nuk është shprehur hapur dhe nuk e ka justifikuar atë që thonë burimet. Gjithçka që është përmendur në një intervistë me Nicola Peltz është se marrëdhënia e tyre është e mirë dhe se thashethemet u ndezën për shkak se ajo nuk kishte veshur një fustan nusërie të punuar nga vjehrra. Ndër të tjera, ajo tha për Variety: “Unë po shkoja dhe doja shumë që ajo të bënte fustanin tim të nusërisë, por disa muaj më vonë, ajo e kuptoi që atelieja e saj nuk ia dilte dot, ndaj më duhej të zgjidhja një fustan tjetër. Ai nuk tha që nuk mund ta veshësh, nuk thashë që nuk dua ta vesh. Këtu filloi gjithçka .’