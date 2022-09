VIDEO/ Spikerja e njohur përballet me të papriturën në studio, gëlltit mizën ‘live’ dhe vazhdon të jap lajmet

Transmetimi LIVE është i paparashikueshëm dhe këtë na e ka vërtetuar një spikere së fundmi. Një mizë hyri në gojën e saj dhe e gjetur në një situtatë të papritur, ajo e gëlltit dhe vazhdoi të jepte lajmet.

Farah Nasser, e cila është një spikere e Kombëtares Globale në Kanada, ndau pamjet e sprovës në Twitter. Në pamje, ajo fillon të prezantojë një histori për përmbytjet e Pakistanit. Por shprehja e saj e fytyrës ndryshon ndërsa ajo gëlltit një mizë.

“Ndajeni sepse të gjithë kemi nevojë për të qeshur këto ditë. Rezulton se nuk është vetëm @fordnation, unë gëlltita një mizë në ajër sot”, tha ajo.

While introducing a top story during a recording of Global National, anchor Farah Nasser suddenly stopped mid-read to clear her throat after she says she swallowed a fly, but quickly continued without a sweat.

