“Beteja e Urave”/ Analiza e “The Times”: Përse shtatori është vendimtar për Ukrainën!

Teksa kundërofensiva e Kievit po rrit presionin mbi Kremlinin.. shtatori pritet të jetë edhe një muaj vendimtar për situatën në Ukrainë.









“The Times” shkruan se pavarësisht rezistencës ukrainase, frika se kriza energjetike mund të shkatërrojë vendosmërinë perëndimore është e lartë.

Dimri po vjen dhe bashkë me të një ndryshim në dinamikën e luftës për rusët, ukrainasit dhe, jo më pak, vendet perëndimore që mbështesin Kievin.

Ukraina filloi kundër-sulmimin e saj të shumëpritur javën e kaluar.

Rusia është në mbrojtje për t’u siguruar që të mos humbasë të vetmin qytet të rëndësishëm që zotëron , Kherson, në jug , dhe nuk është plotësisht e sigurt se mund të mbajë të gjithë territorin që ka marrë së fundmi në Donbas.

Muaji i ardhshëm premton të jetë një kohë kyçe për konfliktin.

Izolimi i armikut

Përgjatë frontit prej 1,500 miljesh (2,400 km), rusët po lëvizin shumë më me kujdes.

Ministri rus i mbrojtjes, Sergei Shoigu, dha justifikimin e rremë se ofensiva në Donbas po “ndalohej” për të minimizuar viktimat civile.

Por nën presionin e Ukrainës, trupat dhe pajisjet ruse tashmë janë transferuar nga Donbas për të forcuar Ushtrinë e 49-të të Armëve të Kombinuara (CAA) në Kherson.

Forcat ruse atje tentuan disa kundërofensivë lokale, por nuk lanë patën arritje të larta.

Tani ata përballen me një sulm të bashkërenduar, me shumë fronte, që është ndërtuar prej javësh.

Në korrik, forcat ukrainase kaluan lumin Inhulets në veri dhe lindje të qytetit Kherson në një front të gjerë 50 miljesh, në mbështetje të frontit prej 50 miljesh që shtrihet nga Mykolaiv drejtpërdrejt në perëndim dhe në jug të Khersonit.

Duke vepruar si ushtritë e NATO-s, sipas modelit të tyre, dhe duke përdorur artileri dhe sisteme raketash me rreze të gjatë perëndimore, forcat ukrainase sulmuan depot e municioneve, selitë përpara dhe rrugët e përforcimit midis Krimesë dhe rajonit Kherson. Më pas, të hënën hapën ofensivën.

Nëse do të ketë sukses, mund të hyjë në histori si Beteja e Urave. Ura Antonovsky, që mban autostradën kritike M14 që lidh Kherson me bregun lindor të Dnipro, ka qenë e pakalueshme për trafikun ushtarak për gati dy javë, ashtu si edhe ura e autostradës P47 më tej mbi lumë në Daryivka. Një tjetër urë e autostradës P47 më në verilindje që i shërben kompleksit të digës Nova Kakhovka është gjithashtu jashtë funksionit.

Forcat ruse po përdorin tragetet për të kaluar Dnipro 1000 jardësh në Kherson. Të dielën e kaluar ata përfunduan një urë të gjatë ponton pikërisht pranë urës Antonovsky, e cila – për habinë e askujt – u sulmua menjëherë.

Rusët në shtrirje të plotë

AAC-ja e 49-të e Rusisë, e shtuar tani nga njësitë e AAC-së së 35-të nga distrikti ushtarak lindor, ndoshta u jep atyre një maksimum prej 24,000 trupash për të mbrojtur zonën, megjithëse me një numër të mirë automjetesh të blinduara.

Ekziston një trupë e re, tërësisht vullnetare e Ushtrisë së Kombinuar të 3-të, në stërvitje para-vendosjeje në Mulino të Rusisë, e pajisur mirë me tanket më të mirë të Rusisë T-80 dhe T-90. Por me urat poshtë, është e vështirë të shihet se si kjo trupë e re mund të ndihmojë rusët në perëndim të Dnipro. Më shumë gjasa, ajo do të frenohet për një ofensivë të re ruse diku tjetër, diku më vonë.

Pra, rusët duhet të qëndrojnë në Kherson, të presin dimrin dhe më pas të lëvizin sërish ofensivën e tyre të ngecur në Donbas .

Gjatë gushtit, Rusia fitoi saktësisht 0.01 për qind më shumë territor ukrainas pasi pushtoi Severodonetsk në qershor. Ai mban rreth dy të tretat e Donbasit, por nuk e merr të tretën e mbetur nëse nuk merr Sloviansk dhe Kramatorsk. Ukrainasit po presin në llogoret e tyre për të përfituar nga forcat e holluara të Rusisë dhe shpresojnë të rrëmbejnë një pjesë të territorit të tyre në Donbas.

Rusët e dinë se janë në një lidhje strategjike dhe kanë nevojë për një pushim për t’u rigrupuar. Në Ukrainë, ato operojnë në 20 për qind të vendit të dytë më të madh në Evropë – vetëm Rusia është më e madhe. Forcat e tyre tokësore kanë mungesë të konsiderueshme të trupave dhe po luftohen pothuajse në një ndalesë kudo.

Në korrik, Kremlini urdhëroi kompanitë ruse të devijojnë komponentët dhe prodhimin e teknologjisë së lartë në armatim. Si një vend me një sektor të fuqishëm të shitjes me pakicë, ka shumë mundësi për të devijuar mikroçipet në mallrat e qëndrueshme të konsumit në prodhimin e luftës. Por shteti tashmë përbën më shumë se 40 për qind të ekonomisë kombëtare. Marrja e sektorit më të kufizuar tregtar për të devijuar drejt armatimeve të reja do të marrë kohë, edhe pa korrupsionin që vjen pas.

Nëse Putini dëshiron një ofensivë të dytë të madhe për ta rikthyer operacionin në rrugën e duhur, atij i duhet dimri që të përgatitet për të.

Duke u ballafaquar me perëndimin

Ukrainasit kanë një sy të mprehtë edhe te dimri. Është afati i fundit për sukses në Kherson. Kievi nuk i ka fshehur synimet e tij. Rëndësia e një fitoreje është t’i tregojë Perëndimit se forcat ukrainase nuk po luftojnë vetëm me trimëri dhe po e humbin luftën ngadalë. Në vend të kësaj, kjo do të tregonte se me mbështetjen perëndimore ata mund të çlirojnë territorin e tyre. Do të jepte shpresë reale se aventura imperialiste e Putinit nuk duhet të qetësohet disi. Do të ofronte mundësinë që agresioni rus mund të dështojë dhe agresori të paguajë një çmim.

Të fitosh në Kherson para dimrit është një afat ushtarak për Ukrainën, pikërisht sepse është një afat politik në marrëdhëniet e Kievit me Perëndimin. Pa rritur mbështetjen ushtarake perëndimore, Ukraina nuk mund të përparoje.

Dhe pa mbështetjen financiare perëndimore që i afrohet 9 miliardë dollarëve në muaj, qeveria ukrainase thjesht nuk mund të vazhdojë të funksionojë duke luftuar gjithashtu luftën e saj për mbijetesë.

Shtetet e Bashkuara ofrojnë më shumë se 70 për qind të të gjithë ndihmës së tyre ushtarake, por uniteti evropian është thelbësor për ruajtjen e sanksioneve dhe për deinvestimin në ekonominë ruse. Evropianët duhet të vazhdojnë të besojnë në qeverinë e Volodymyr Zelensky.

Por Evropa përballet me një dimër të zymtë; energji me çmime stratosferike, ndërprerje industriale që shkurtojnë prodhimin, recesion ekonomik dhe ndoshta trazira sociale dhe industriale si rezultat.

Putini duhet të shpresojë se presioni energjetik që Rusia mund t’i vërë Evropës , veçanërisht Gjermanisë dhe Italisë, dhe lëshimet që Rusia mund t’u bëjë miqve dhe palëve të lëkundura si Hungaria, Greqia, Bullgaria dhe Serbia, do të ndajnë Evropën dhe do të shpojnë regjimin e sanksioneve në disa vende.

Ky dimër është gjuajtja e tij më e mirë. Për shkak se Evropa do të blejë sasi gjithnjë e më pak të energjisë ruse nga viti i ardhshëm, dhe sapo blerja e panikut të këtij viti të përfundojë dhe recesioni global të fillojë të kafshojë, çmimet e energjisë stratosferike nuk kanë gjasa të përsëriten.

Një vijë defekti për breza

Pra, liderët perëndimorë po përballen me një luftë brezash për sigurinë e Evropës. Putin kërkon justifikim duke thënë se pushtimi ka të bëjë me nazistët në Ukrainë, zgjerimin e NATO-s, përmbysjen e homoseksualëve të kulturës ruse, korrigjimin e gabimeve të fundit të Luftës së Ftohtë – çdo gjë përveç së vërtetës.

Nuk është vetëm Putini, por establishmenti rus, Kremlini, Duma, pjesa më e madhe e komunitetit politik dhe pjesë të mëdha të opinionit popullor që tani duket se besojnë në të drejtën historike të Rusisë për të rivendosur perandorinë e saj evropiane.

Ukraina është bërë linja e fajit në një luftë që ndoshta do të përfshijë një konflikt midis Moskës dhe Kievit për shumë vite.

Kjo është tashmë lufta e dytë Rusi-Ukrainë që nga viti 2014. Ndoshta do të ketë një armëpushim të lëkundur në një moment përpara se të ketë një të tretë, e kështu me radhë.

Për Perëndimin, aksionet janë të mëdha. Duket ironike që fuqitë e vjetra perandorake të Evropës tani duhet të luftojnë kundër një imperializmi të ri në emër të vlerave moderne. Por të tillë janë. Kjo mund të jetë e rëndësishme të mbahet mend në dimrin e zymtë që do të vijë.