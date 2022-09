Dhuna dhe kushtet e punës, infermierët paralajmërojnë protestë: Fajtorë të kësaj situate, mungesat në shëndetësi!

Duke marrë shkas nga dhunimi i 2 infermiereve pak ditë më parë në Spitalin Pediatrik në Tiranë dhe nga mos një mosreagim të institucione për këtë ngjarje sipas tyre, Shoqata e Infermierëve të Shqipërisë ka paralajmëruar protesta. Në një deklaratë publike, Shoqata e Infermierëve thotë se dhuna ndaj infermierëve është një fenomen i përsëritur.









“Lajmi për dhunimin e dy infermiereve tek spitali i Pediatrisë nga familjaret e një fëmije që ishte paraqitur pranë Pediatrisë në QSUT e dërguar si çështje dhe në prokurori nga denoncimi i bërë nga dy infermieret e dhunuara ka kaluar si një ngjarje normale nga të gjithë institucionet. Një fenomen i përsëritur shpesh në çdo kohe ,dhe që nuk mungoj as në kohen e pandemisë. Një fenomen që ndodh në forma të ndryshme jo vetëm në Tiranë por në çdo spital në Shqipëri. E çuditshme është fakti që nuk shqetësohen as për largimin masiv të infermierëve që ndodh çdo ditë duke shkaktuar mungesë personeli në shumë spitale dhe qendra shëndetësore sërish dhuna nuk ndalet ndaj bluzave të bardha e sidomos ndaj Infermierëve duke qenë se janë kontakti i parë me pacientët”, thuhet në deklarata.

Infermirët thonë se ky është një fenomen që ndodh rëndon në Shqipëri por ata nuk janë fajtorë për mungesat që ka shëndetësia në vendit.

“Fajtorë të këtyre ngjarjeve nuk janë Infermierët por janë mungesat e shumta që ndodhin në institucionet shëndetësore në vend si: Mungese e theksuar stafi – duke mbingarkuar personelin që punon i cili nuk përballon fluksin e shtuar të pacientëve; Mungesa e theksuar e mjekeve specialist- ku në shumicën e rasteve shërbimet mbulohen nga mjeke specializant të rinj pa eksperience e ku në shumicën e rasteve dhe jo profesionist; Mungesat e theksuara të medikamenteve apo shërbimeve – ku prej vitesh sidomos në QSUT shërbimi i Pediatrisë pas orës 16:00 shërbimet për echo ,grafi dhe analiza duhet ti marrin tek spitali i Urgjencës Polivalente apo siç njihet ndryshe Spitali i Sëmundjeve të Brendshme; Mungesë e theksuar e mendikaneteve të ndryshme edhe ato baze për të cilat familjarët detyrohen t’i blejnë neper farmacitë e ndryshme që ndodhen rreth QSUT”, vijon deklarata.

Shoqata thotë se përtej këtyre shumica e pacientëve dhe familjarëve përballen me situata të ndryshme ku dhe për analiza apo ekzaminime të tjera rekomandohen nga mjekët që të behën në klinika apo spitale private pasi aty punojnë pikërisht këto mjekë pas orarit të punës që mbarojnë në shtet.

“Fatkeqësisht në asnjë situate nuk ka pasur reagime as nga QSUT apo sidomos të harruar dhe prej Sindikatave të ndryshme të krijuara në emër të këtyre profesionistëve por që përveç kuotave dhe lekëve që marrin asnjë mbrojtje nuk kanë bërë kurrë ndaj personelit shëndetësor. Të gjendur në këtë situatë dhe dilemës për të lëne punën apo për tu larguar nga Shqipëria pasi nuk vlerësohen siç duhet, nuk paguhen etj e së fundmi të gjendur dhe të pambrojtur e të pasigurtë gjate orarit të punës shumë infermiere nga Spitalet me të mëdha në vend kërkojnë përfaqësimin e tyre nga Shoqata në nisjen e një sërë protestave në vend deri në zgjidhje të kërkesave të tyre. Ndërsa çdo dite jemi në kontakt me gjithë personelin në vend se shpejti do të dalim në një date të caktuar për të protestuar për të drejtat e çdo infermieri në Shqipëri. Fatkeqësisht të harruar dhe abuzuar nga vete shteti, nga Sindikatat, nga institucionet ku punojnë e nga çdo parti politike në qeveri apo opozite e vetmja zgjidhje mbetet që ti dalin për zot vetes përmes protestave për të drejtat e tyre”, përfundon reagimin Shoqata e Infermierëve të Shqipërisë.

Kujtojmë se të afërmit e një fëmijë kanë përfunduar të pandehur në gjykatë për akuzën e goditjes për shkak të detyrës, pasi akuzohen se rrahën infermieret e spitalit pediatrik pasi temperatura e fëmijës nuk po zbriste.

Halla dhe babai i një vajze të vogël kanë qëlluar me shuplaka dhe grushte infermierët pasi pretendon se fëmija kishte temperaturë ndërkohë që punonjëset e shëndetësisë thoshin se situata ishin e stabilizuar. Pasi i kanë dhunuar të dy të afërmit janë larguar nga spitali, e megjithatë policia i ka identifikuar nga shkresat e qendrës spitalore.