Alibeaj: Qeveria mposhtet me ofertë, jo retorikë boshe! 3 prioritet tona në aksionin opozitar

Kreu i grupit të PD-së, Enkelejd Alibeaj tregon prioritet e aksionin e tyre opozitar.









“Ne ishim në një konflikt me vetën që sh fokusoi aksionin opozitar është momenti që të fokusohemi vetëm te problemet e qytetarëve, zgjidhja është rruga për t’i bindur shqiptarët që zgjidhja jonë është e duhur, arroganca e qeverisë mposhtet me ofertë, jo retorikë boshe, me distancimi real, jo me selektivitetin dhe lojëra interesash, propozoj prioritetet tona, në 3 shtylla kryesore, reforma legjislative, mbrojtja e qytetarëve, kontrolli parlamentar. I pari është reforma zgjedhore dhe territoriale, prioritet mbyllja e këtyre 2 reformave. Janë thelbësore për mbrojtjen e interesave. E dyta, dekomunistizimi i shoqërisë.