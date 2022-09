Gruaja e ish-shefit milioner, është divorcuar, pasi refugjatja ukrainase i mori burrin pasi u mirëprit në shtëpinë e tyre pas pushtimit rus

Një ish-shef i firmës së huasë Wonga ka lënë gruan e tij për një refugjate ukrainase, e cila u transferua me ta në shtëpinë e tyre familjare.









Investitori dhe sipërmarrësi dotcom, Haakon Overli, 52 vjeç, thuhet se ka nisur një lidhje dashurie me gruan e Evropës Lindore pasi ajo u zhvendos në pasurinë e çiftit në Surrey pas pushtimit rus.

Vetëm disa javë pasi ajo u transferua, milioneri i martuar me sa duket la gruan dhe fëmijët dhe u transferua me dashnoren e tij, sipas The Sun.

Overli, pasuria e të vlerësohet të jetë 5 milionë paund nga uebfaqja Companycheck, thuhet se ka lobuar te qeveria për të ndihmuar në sjelljen e refugjatëve në Mbretërinë e Bashkuar nga Ukraina që nga fillimi i luftës në mars.

Ai raportohet gjithashtu se ka filluar javë të tëra lobimi ndaj kryeministrit Boris Johnson dhe sekretares së Brendshme Priti Patel në mars për të përshpejtuar procesin e sjelljes së të dashurës së tij tani në Britani.

Vetëm disa muaj pasi refugjates ukrainase iu dha një vizë, ajo dhe zoti Overli u shpërngulën nga prona e familjes në Surrey.

Overli ka postuar vazhdimisht në Twitter mbështetjen e tij për sjelljen e refugjatëve ukrainas në Angli që nga fillimi i pushtimit rus në fillim të këtij viti.

Overli, me origjinë norvegjeze, i cili studioi matematikë në Universitetin e Oslos dhe gjithashtu ka një diplomë në ekonomi nga Universiteti Durham, i fitoi paratë e tij në vitet e para të bumit të dot com pasi themeloi agjentin online të aksioneve Self Trade në 1997.

Kompania u publikua në prill 2000 dhe u shit në tetor të atij viti për më shumë se 900 milionë £ (1.1 miliardë dollarë).

Overli ka punuar gjithashtu për JP Morgan dhe si bankier investimesh në ING Barings.

Kompania ra në administrim në vitin 2018, pasi u kritikua ashpër nga politikanët, përfshirë kreun e Partisë Laburiste Ed Miliband, si një shembull kryesor i ‘huadhënies grabitqare’, pasi kishte rënë dakord për kredi për njerëzit që nuk do të kishin qenë kurrë në gjendje t’i shlyente ato.

Rreth 200,000 klientë ende i detyroheshin një total prej 400 milionë funtesh kur Wonga u shemb pas një vërshimi pretendimesh kompensimi.

Aktivistët akuzuan firmën e diskutueshme se ishte një “peshkaqen i ligjshëm i kredisë” dhe duke shfrytëzuar klientët duke ofruar kredi të vogla të cilat krijuan me shpejtësi norma astronomike të interesit, të cilat shumë njerëz u përpoqën t’i paguanin.

Disa klientë u përballën me norma interesi deri në 5,853 për qind përpara se qeveria të ndërhynte, duke i kufizuar minjtë në 1,500 për qind.

Wonga ngarkoi gjithashtu interes me përqindje vjetore që barazoheshin me 1,509 për qind.

Në vitet pas kohës së tij në Wonga, Overli bashkëthemeloi Dawn Capital, i cili e përshkruan veten si investitorin më të madh të softuerit të specializuar në Evropë nga biznesi në biznes.