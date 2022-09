Liz Truss/ Kjo është kryeministrja e re e Britanisë! Çfarë do të thotë zgjedhja e saj si dhe sfida që kaloi pas tradhtisë kundër bashkëshortit

Ish-ministrja e Jashtme e Britanisë së Madhe, 47-vjeçare, Liz Truss, e cila e bëri Sergei Lavrov të turbullt, merr frenat e partisë Konservatore dhe Britanisë dhe si rrjedhojë edhe kryeministrin e vendit.









Sipas njoftimit të Sir Graham Brady, Liz Truss mori 81,326 vota ndaj 60,399 të Rishi Sunak. Gjithsej votuan 172.437 anëtarë, ndërsa 654 vota ishin të pavlefshme. “Liz Truss është Kryeministre”, shtoi kryetari i Komisionit të vitit 1922 që shpalli rezultatet.

Duke dalë në skenë, kryeministrja e re e Britanisë tha se ishte e nderuar që u zgjodh kryetare dhe falënderoi stafin e partisë “për organizimin e një prej intervistave më të gjata të punës në histori”.

Më pas ajo uroi rivalët e saj dhe Sunak, ndërsa falënderoi edhe liderin në largim të partisë, “mikun tim Boris Johnson”. Dhe ajo shtoi: “Boris, ju arritët të bëni Brexit. Ju e shtypët Jeremy Corbyn, e nxore vaksinën. Dhe ju qëndruat kundër Vladimir Putinit. Ju u admiruat nga Kievi në Carlisle”, me publikun që duartrokiti për pak kohë.

Liz Truss, e cila fitoi garën kundër Ministrit të Financave Rishi Sunak, flet drejtpërdrejt dhe shumë ambicioze dhe ka një ‘aftësi të shkëlqyer për t’u thënë anëtarëve konservatorë atë që duan të dëgjojnë.

Pas shpalljes së rezultateve, Boris Johnson pritet t’ia dorëzojë pushtetin Liz Truss nesër, më 6 shtator, kur do të vizitojnë edhe Mbretëreshën Elizabeth.

Sfidat e Liz Truss

Truss i qëndruan besnike deri në fund kryeministrit në largim Boris Johnson, i cili dha dorëheqjen më 7 korrik nën hijen e skandaleve për festat e koronës që ai organizoi në mes të një bllokimi në vendin e tij.

Por tani një vend krejtësisht tjetër po merr pushtetin: vera ka mbaruar, dimri po vjen, inflacioni është mbi 10% dhe do të rritet, ndërkohë që rritja e çmimeve të energjisë kërcënon familjet, shkollat, bizneset dhe spitalet. Klima e shqetësimit të përgjithësuar mund të jetë një sfidë më e vështirë sesa trajtimi i çështjes së energjisë ose zbutja e inflacionit.

Edhe pse Liz Truss ka arritur të “fitojë” bazën e Partisë Konservatore, e cila ka qeverisur Britaninë për 12 vjet, 52% e britanikëve mendojnë se ajo do të jetë një kryeministre mediokëre apo edhe “e tmerrshme”, sipas një sondazhi të YouGov.

Në një intervistë me BBC dhe artikuj në shtyp gjatë fundjavës, Liz Truss premtoi një ndërhyrje të madhe financiare për të mbështetur familjet që luftojnë me faturat e fryra të energjisë. Edhe pse deri më tani ka refuzuar të zbulojë detaje të planit të saj, raportet thonë se Trusti po përgatit një paketë mbështetëse deri në 100 miliardë paund, pavarësisht se fillimisht kundërshtoi ndihmën shtesë.

Sipas gazetës Telegraf, ndër masat që po shqyrton thuhet të jetë ngrirja e faturave të energjisë në një shumë që ende nuk është vendosur dhe ndërkohë që muajin e ardhshëm pritet rritja prej 80% e faturave të energjisë elektrike dhe gazit natyror për amvisëritë.

Kush është Liz Truss

Liz ka lindur më 26 korrik 1975. Ajo ka studiuar në Universitetin e Oksfordit. Përpara politikës, ajo ishte drejtore komerciale në Shell Oil and Gas Company duke lënë postin e shefes së financave për një kompani britanike të telekomunikacionit.

Ajo është gruaja e parë konservatore që bëhet Sekretare e Jashtme. Për gazetën “Corriere della Sera”, Liz Truss është “Taçeri bjonde i mijëvjeçarit të ri dhe Instagramit”. Në fund të fundit, ka disa paralele midis “Zonjës së Hekurt” dhe Tras.

Ndryshe nga shumica e politikanëve, Truss, si Thatcher, nuk ndoqi një shkollë private. Megjithatë, ndryshe nga Thatcher, ajo u rrit në një shtëpi “anti-Thatcher” të krahut të majtë. Prindërit e çonin shpesh në demonstrata kundër vendosjes së raketave bërthamore në Evropë, ku slogani ishte: “Maggie jashtë! Megi jashtë!’

Liz Truss, megjithatë, ndoqi një karrierë shumë më konvencionale. Ajo studioi politikë, filozofi dhe ekonomi në Oksford dhe punoi për kompaninë e naftës Shell. Ajo është e martuar dhe ka dy vajza.

Gjatë kryeministres së Theresa May, Liz mori Ministrinë e Drejtësisë. Boris Johnson e emëroi atë fillimisht ministre të financave dhe më pas si shefe të Ministrisë së Jashtme. Ajo madje nënshkroi një sërë marrëveshjesh tregtare pas Brexit, megjithëse dikur bëri fushatë që Britania të qëndronte në Bashkimin Evropian.

Duke hedhur hapat e saj të parë në politikë, ajo mbështeti Liberal Demokratët dhe më pas iu bashkua kampit konservator. Ajo është veçanërisht aktive në rrjetet sociale dhe veçanërisht në Instagram. Siç shihet edhe nga profili i saj i pëlqejnë ngjyrat e ndezura dhe është dashamirëse e kafshëve.

Për shtypin britanik, Truss ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me Boris Johnson: bjonde, disi ekscentrike dhe një avokate politike. Nesër ajo pritet të takohet me Mbretëreshën Elizabeth në Skoci, duke marrë bekimet e monarkisë për punën e saj në qeveri.

Pasi ka shërbyer si kreu i një numri ministrish, duke përfshirë Tregtinë dhe Drejtësinë, ajo ka bërë fushatë me premtimet për të ulur taksat dhe për të mbajtur një linjë të ashpër ndaj Presidentit rus Vladimir Putin.

“Nën udhëheqjen time, unë do të filloj uljen e taksave që nga dita e parë për të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të ndihmuar njerëzit me koston e jetesës”, tha ajo në një artikull të mëparshëm në gazetën Daily Telegraph. Ajo ka mohuar vazhdimisht pikëpamjet e saj të mëparshme të krahut të majtë dhe e quajti një “gabim” një fjalim që bëri në favor të shfuqizimit të Monarkisë Britanike pasi një video u rishfaq në konferencën e Partisë Liberale në 1994.

Korrikun e kaluar ajo u tha gazetarëve se i vinte keq për komentet e saj. duke synuar familjen mbretërore duke përmendur moshën e saj të re. I kishte bërë në moshën 19-vjeçare.

Perëndimi dhe Rusia duken me gjysmë syri nga Tras

Rusia po pret në qoshe për kryeministrin e ri si një “armik i përhershëm” i britanikëve, me ukrainasin në ballë.

Nuk harrohet takimi episodik që Truss pati si ministre e Jashtme me homologun e saj rus Sergej Lavrov në Moskë shkurtin e kaluar, para pushtimit rus, takim kundër të cilit pala ruse kishte akuzuar më pas Ministrinë e Jashtme Britanike se nuk e dinte edhe nëse disa zonat janë në Rusi ose Ukrainë.

Megjithatë, Perëndimi, nga ana tjetër, duket se nuk e trajton me dashamirësi kryeministrinë e Truss. Burimet amerikane po dërgojnë tashmë mesazhe paralajmëruese, përmes rrjedhjeve dhe publikimeve (Financial Times, New York Times), duke i bërë thirrje 47-vjeçares të ndryshojë stilin dhe taktikat e saj. Truss tregohet, në këtë kontekst, se “ka precedentë” edhe me Anthony Blinken.

Takimi i saj me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së në shtator të vitit 2021 në Nju Jork duket se u ka lënë përshtypje amerikanëve të cilët tani po pyesin nëse britanikja “do të sjellë me vete stilin e saj snob në Downing Street”. Por edhe në Evropë, pavarësisht asaj që ka paraprirë vitet e fundit (pandemia, lufta në Ukrainë), retë e Brexit mbeten.

“Nëse francezët dhe britanikët nuk janë në gjendje të thonë nëse janë miq apo armiq, atëherë do të kemi një problem”, komentoi presidenti francez Emmanuel Macron, duke parë dyshimet që Truss kishte shprehur në një moment në të kaluarën e largët, por vetëm disa javë më parë në lidhje me faktin nëse Franca është në fund të fundit një “mik” i Anglisë apo një “armik”.

Kush është dashuria e jetës së saj

Liz Truss feston sot me bashkëshortin, dashurinë e jetës, siç e ka quajtur në të kaluarën. “Thaçeri e re”, siç e quajnë shumë media britanike dhe kritikët e saj, ka qenë me kontabilistin 48-vjeçar Hugh O’Leary që nga viti 1997.

Burri i saj u rrit në Allerton, Liverpool, siç komentohet nga gazeta britanike “Daily Postë”. Ata u takuan në Konferencën e Partisë Tory në 1997 dhe tre vjet më vonë, çifti u martuan… Ata kanë dy vajza, Frances dhe Liberty.

Me ngjitjen profesionale të Truss, bashkëshorti i saj kuptoi se, me dy fëmijë, duhej ta linte mënjanë karrierën e tij dhe vendosi të punonte nga shtëpia, duke marrë edhe përgjegjësinë e rritjes së dy fëmijëve të tyre. Vetëm një herë lidhja e tyre u prish.

Në vitin 2006, u zbulua se Truss kishte një lidhje me një deputet konservator, por burri i saj fshiu nga kujtesa tradhtinë jashtëmartesore. Trembëdhjetë vjet më vonë, në ‘Ditën e Shën Valentinit’, Liz Truss e përshkroi burrin e saj ‘kokëfortë’ si ‘dashurinë e jetës së saj’.

Sipas raportimit të djeshëm të Times të Londrës, një ish-fqinjë e bashkëshortit të saj tha se kur ai ishte i ri, “Hugh ishte shumë më serioz” se dy vëllezërit e tij më të vegjël, “shumë i qetë, por edhe një djalë i mrekullueshëm”.

O’Leary, 48 vjeç, u bë një kontabilist i autorizuar pasi studioi ekonometrinë dhe matematikën në Shkollën Ekonomike të Londrës (LSE).

Liz Truss ishte ajo që hodhi hapin e parë në lidhjen e tyre: “E ftova të bënte patinazh dhe ai ndrydhi kyçin e këmbës”. Për vitet e para të jetës së tyre martesore, Liz dhe O’Leary jetuan në Greenwich, i cili ndodhet në Londrën Juglindore.

Një mikeshë e ngushtë e familjes që ka botuar libra gatimi, Malika Basu, pohoi se të dy bëjnë një skuadër të shkëlqyer, edhe në kuzhinë.

“Të dy janë kuzhinierë të mirë. Ajo bën pjekje të shkëlqyera, ai bën pjekje të shkëlqyera”.

Tradhtia e Truss-it

Vetëm një herë u trondit jeta e tyre bashkëshortore. Në vitin 2006, u zbulua se Liz Truss kishte një lidhje me deputetin e martuar konservator, Mark Field. Martesa e saj zgjati, por jo e tija. Momenti i vetëm katastrofik për Trussin erdhi kur anëtarët konservatorë në zonën e saj elektorale në Norfolk u ankuan se nuk ishin informuar për marrëdhënien e saj të papërshtatshme dhe u përpoqën ta largonin atë. Por ata dështuan me Truss duke triumfuar.

Çifti gëzon komoditetin familjar larg vëmendjes, por ngjitja profesionale e Liz Truss brenda Partisë Konservatore ka nxitur kritikat nga kritikët pasi ajo vjen nga një familje e majtë.

Babai akademik i krahut të majtë të Truss është “aq i mërzitur” nga transformimi i saj nga antimonarkiste dhe liberale në figurë të lartë konservatore, saqë e ka të vështirë të flasë për këtë, sipas raporteve britanike.

Në të kundërt, nëna e Priscilës, një infermiere, mbështeti “rebelimin” politik të vajzës së saj që në fillim: përpara se ajo të zgjidhej si kandidate konservatore në 2005.