Liz Truss shpallet kryeministrja e re e Britanisë së Madhe

Liz Truss është zgjedhur kryeministrja e re e Mbretërisë së Bashkuar.









Gara ka qenë e fortë mes Liz Truss dhe Rishi Sunak, ndërsa sot Liz Truss u shpall gjithashtu liderja e re e konservatorëve.

Truss po trashëgon një ekonomi në rënie, me inflacion në nivelin më të lartë të 40 viteve.

Truss kishte deklaruar se nëse do të zgjidhej në krye të qeverisë do të ndihmonte qytetarët të përballeshin me rritjen e çmimeve të faturat e energjisë.

Ish-ministrja e jashtme po ashtu u zotua se do të ulë taksat në mënyrë që qytetarët të kenë me pak detyrime ndaj shtetit për të paguar.

Ajo falenderoi mbështetësit, rivalin dhe Boris Johnson.

“Miq dhe kolegë, faleminderit që më dhatë besimin për të drejtuar partinë tonë të madhe Konservatore, partinë më të madhe politike në planet. Dua gjithashtu të falenderoj kryeministrin në largim, mikun tim Boris Johnson”, tha Liz Truss.

Fushata e tyre prej gjashtë javësh kaloi mes një “lufte” për të bindur anëtarët konservatorë.

Sir Graham Brady shpalli rezultatin.

Truss do të fluturojë për në Balmoral, pasuria e mbretëreshës në Highland, të martën për t’u betuar zyrtarisht si kryeministre përpara se të zgjedhë kabinetin e saj të ri.

Kryeministri i ardhshëm pritet të shpallë një paketë shpëtimi brenda një jave pas marrjes së detyrës në një përpjekje për të ndihmuar familjet dhe bizneset që përpiqen të përballen me rritjen e inflacionit dhe rritjen e faturave të energjisë.

Truss u përball me kritika gjatë fushatës për refuzimin e saj për të përcaktuar një plan të detajuar për të trajtuar koston e jetesës, por fitoi mbi anëtarët konservatorë që në fillim të garës me një premtim për të ulur taksat.

Gara e lidershipit u shkaktua nga dorëheqja e Johnson në korrik, pas muajsh zemërimi nga kolegët e partisë për trajtimin e tij të një sërë skandalesh, duke përfshirë pretendimet për sjellje të pahijshme seksuale kundër një ministri të lartë dhe aleatit politik.

Johnson mbetet kryeministër deri në dorëzimin zyrtar të martën. Ai gjithashtu do të marrë pjesë në Balmoral pasi të bëjë adresën e tij të fundit jashtë Downing Street.