Marcelo mbërriti në Greqi: Olimpiakos jemi gati- Shikoni videon

Superylli i madh brazilian, Marcelo, ka mbërritur në Athinë pak para orës 18:30, me njerëzit e Olimpiakosit që e kanë pritur në “El. Venizelos” legjenda e futbollit botëror. Bëhet e ditur se kur braziliani ka zbritur nga avioni me familjen e tij, ai është pritur nga Christian Karrenbe së bashku me njerëz nga Piraeus PAE.









Në orën 20:45 ish-lojtari i Real Madridit do të jetë në Karaiskakis, ku do të prezantohet dhe hyjnizohet nga pireasit. Madje, ai me një video përmes rrjeteve sociale është kujdesur që të “nxehë” tifozët e kampionëve grekë. Në të njëjtën kohë, PAE Olympiacos njoftoi në rrjetet sociale se fanellën me numrin “12” e pret Marcelon në dhomën e zhveshjes së “Karaiskakis”.