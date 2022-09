“Si në Kabul”/ Deputeti i PD-së: Rruspat në ‘Prestige Resort’, nuk janë për të zbatuar ligjin! News24 s’ka pranuar të jetë në rresht për llogari të Ramës!

Në një komunikim për ‘News24’, deputeti i PD, Ferdinand Xhaferraj tha se ndërhyrja e paligjshme e IKMT-së në ‘Prestige Resort’ lidhet me faktin se politika e medias ka qenë kritike me qeverinë.

‘Kisha mundësinë të bisedoja dhe me disa nga turistët. Përshtypja që të krijohet është sikur jemi në Kabul. Për qytetarët është e qartë që këto rruspa këtu nuk janë për të zbatuar ligjin, por me faktin se politika e medias ishte kritike me qeverinë. Por media kështu është në çdo vend të botës. Kanë 100 instrumente të tjerë, nëse shteti kërkon të jetë me biznesin. Pronari i “Prestige Resort”, njëkohësisht pronar i News24, Panorama dhe Balkan Web, s’ka pranuar të jetë në rresht për llogari të Ramës. Rama është bërë më arrogant, më delirant”, tha Xhaferraj.