Çfarë ka ndodhur? CNN: Trump dërgoi operativë në zyrën zgjedhore të qarkut të Gjeorgjias përpara se të ndërhyhej në makinën e votimit

CNN ka publikuar një video ku shihet një zyrtar republikan në Gjeorgji i cili shoqëron në zyrat zgjedhore të qarkut dy operativë që punonin me një avokat të ish-Presidentit Donald Trump.

Detaji që e bën të dyshimtë këtë video është fakti se është regjistruar në të njëjtën ditë kur sistemi i votimit aty pati probleme.

.@DrewGriffinCNN joins @jaketapper with newly obtained video of an ex-Georgia official escorting pro-Trump operatives into election offices on the same day that a voting system in that very same office was illegally breached. pic.twitter.com/YL3VtEtX7A

— CNN (@CNN) September 6, 2022